Белорусы получили более 96 тысяч рублей на субсидии услуг ЖКХ. Кому полагаются?

Опубликовано: 15.03.2024 17:25 , Обновлено: 15.03.2024

В январе и феврале 2024 года государство выплатило жителям столицы более 96 тысяч рублей на субсидии услуг ЖКХ. Об этом рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве. В Беларуси поддержку малообеспеченным слоям населения оказывают с 1 октября 2016 года. А кто может на неё рассчитывать?

Для жителей городов и посёлков городского типа максимально допустимая доля “коммуналки” составляет 20% (при учёте общего дохода семьи). Для сельских населённых пунктов этот показатель равен 15%. В Указе Президента РБ “О предоставлении безналичных жилищных субсидий” говорится, что, если счета при норме потребления выше, разницу доплачивает государство.

Обратиться за субсидией в местные органы власти могут:

неработающие пенсионеры;

неработающие совершеннолетние инвалиды;

белорусы, которые ухаживают за ребёнком до 3 лет;

лица, ухаживающие за ребёнком-инвалидом до 18 лет;

белорусы, которые получают пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80 лет.

[info_b]Важно, что в доме при этом не должно быть зарегистрированных трудоспособных членов семьи. Всем остальным категориям граждан субсидию могут предоставить по заявлению в службу рассчётно-справочного центра.[/info_b]

Субсидия предоставляется на следующие ЖКУ:

горячее и холодное водоснабжение;

водоотведение;

газо-, электро- и теплоснабжение;

капитальный ремонт;

техобслуживание жилого дома и лифта;

обращение с твёрдыми коммунальными отходами;

санитарное содержание мест общего пользования;

электроэнергию, которая требуется для освещения вспомогательных помещений и оборудования (например, лифтов).

Согласно подпункту 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 № 322, претендовать на получение субсидии не могут:

собственники нескольких жилых помещений (исключение — многодетные семьи);

собственники жилья, которые сдают его в аренду;

собственники квартиры, в которой зарегистрировано частное предприятие;

граждане и проживающие вместе с ними трудоспособные члены семьи, которые включены в базу “тунеядцев”.

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