Белорусы получили более 96 тысяч рублей на субсидии услуг ЖКХ. Кому полагаются?
В январе и феврале 2024 года государство выплатило жителям столицы более 96 тысяч рублей на субсидии услуг ЖКХ. Об этом рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве. В Беларуси поддержку малообеспеченным слоям населения оказывают с 1 октября 2016 года. А кто может на неё рассчитывать?
Для жителей городов и посёлков городского типа максимально допустимая доля “коммуналки” составляет 20% (при учёте общего дохода семьи). Для сельских населённых пунктов этот показатель равен 15%. В Указе Президента РБ “О предоставлении безналичных жилищных субсидий” говорится, что, если счета при норме потребления выше, разницу доплачивает государство.
Обратиться за субсидией в местные органы власти могут:
- неработающие пенсионеры;
- неработающие совершеннолетние инвалиды;
- белорусы, которые ухаживают за ребёнком до 3 лет;
- лица, ухаживающие за ребёнком-инвалидом до 18 лет;
- белорусы, которые получают пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80 лет.
[info_b]Важно, что в доме при этом не должно быть зарегистрированных трудоспособных членов семьи. Всем остальным категориям граждан субсидию могут предоставить по заявлению в службу рассчётно-справочного центра.[/info_b]
Субсидия предоставляется на следующие ЖКУ:
- горячее и холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- газо-, электро- и теплоснабжение;
- капитальный ремонт;
- техобслуживание жилого дома и лифта;
- обращение с твёрдыми коммунальными отходами;
- санитарное содержание мест общего пользования;
- электроэнергию, которая требуется для освещения вспомогательных помещений и оборудования (например, лифтов).
Согласно подпункту 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 № 322, претендовать на получение субсидии не могут:
- собственники нескольких жилых помещений (исключение — многодетные семьи);
- собственники жилья, которые сдают его в аренду;
- собственники квартиры, в которой зарегистрировано частное предприятие;
- граждане и проживающие вместе с ними трудоспособные члены семьи, которые включены в базу “тунеядцев”.
Ранее Телеграф писал, что Министерство здравоохранения определило предельные суммы расходов, которое государство может выделить на обслуживание одного белоруса, нуждающегося в медико-социальной помощи.
Не более 562 рублей. Минздрав установил предельные суммы расходов на соцобслуживание некоторых белорусов