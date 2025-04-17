Опубликовано: 17.04.2025 19:04 , Обновлено: 25.04.2025

После жалоб белорусов то на нехватку овощей в магазинах, то на их качество, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило о принятии «оперативных мер». Суть их оказалась проста. Производителям разрешили продавать их дороже, чтобы им было выгодно не только отправлять товар на экспорт.

Как заявила официальный представитель МАРТ Дарья Полозкова, проблемы возникли из-за «диспаритета цен», когда белорусским производителям стало выгоднее поставлять овощи, в том числе картофель, «на внешние рынки».

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В результате правительство 16 апреля внесло очередные изменения в постановление № 713 (касающееся регулирования цен), увеличив предельную максимальную закупочную цену (т. е. цену, по которой производители могут продавать торговле) для картофеля с 76 копеек до 1 рубля за килограмм, то есть на 31%, для капусты с 87 копеек до 1,2 рубля, то есть почти на 40%.

По словам Полозковой, она уже успела посетить несколько магазинов и убедилась, что как картофель, так и другие овощи «борщевого набора», «имеются в ассортименте». Но адреса их не назвала.

Также она заявила, что Минсельхозпрод и облисполкомы подтвердили наличие «необходимого количества» картофеля в стабилизационных фондах для внутреннего рынка.

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МАРТ, по уверению своего представителя, «не остаётся в стороне» и «на постоянной основе» проводит мониторинги торговых объектов. «Оснований для переживаний у населения быть не должно», — подытожила Полозкова.

Напомним, премьер-министр Беларуси Турчин подписал 16 апреля постановление № 713 (7), которое продлило действие предельных максимальных цен на некоторые овощи и увеличило их. Об этом рассказывали журналисты Telegraf.news.

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Кстати, одна белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась своим лайфхаком по покупке картошки в магазине. Нужно внимательно смотреть на ценники товаров. В комментариях заволновались, что после обнародования такого лайфхака могут поднять цену продукта.

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