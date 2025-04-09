"Из-за тебя сейчас поднимут" - Белоруска показала лайфхак, как выгодно покупать картошку. Подписчики поделились своими

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Опубликовано: 09.04.2025 13:11 , Обновлено: 09.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась своим лайфхаком по покупке картошки в магазине. Нужно внимательно смотреть на ценники товаров. В комментариях заволновались, что после обнародования такого лайфхака могут поднять цену продукта.

“Зачем мне ваша мытая бульба, если можно купить дешевле уже очищенную и порезанную?” - спросила на видео его автор.

И показала ценники: так, кило мытой неочищенной картошки в сетке стоит 3,89 рубля, а 1 кг очищенной, замороженной и нарезанной соломкой для жарки - 3,47 .

“Я таким лайфхаком уже две недели пользуюсь. А из-за тебя сейчас цену поднимут”, - упрекнул один комментатор.

Другой поделился, что “уже месяц на картошке по 2,5 р.” сидит. “На кубики резаная сразу и замороженная, больше никогда неочищенную не куплю”.

“Для пюре покупаю сухую, для жарки - уже нарезанную”, - рассказала комментаторша.

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“Я вчера в “Соседях” мытую за 2,99 видела, взяла за 1,08 нашу немытую”, - поделилась еще одна пользовательница TikTok.

В одном из комментариев автор ролика написала, что в магазине сети “Санта”, где она и заметила эту картошку замороженную, “разобрали уже” товар: “Там ровно на дне 15 фришек лежат. Разобрали уже”.

Ранее Telegraf.news писал, что вопрос качества и цены на свежую картошку в белорусских магазинах не сходит с уст покупателей с прошлого года. Журналисты одного из гостелеканалов провели собственный “бульба-рейд” по торговым точкам, а представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оценили ситуацию с картошкой и прочими свежими овощами в Беларуси этой весной.

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