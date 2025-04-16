Совмин Беларуси увеличил предельные цены на некоторые овощи и продлил их действие
Премьер-министр Беларуси Александр Тручин подписал 16 апреля постановление № 713 (7), которое продляет действие предельных максимальных цен на некоторые овощи и увеличивает их. Если раньше такие цены должны были заменить предельные надбавки после 1 мая, то теперь это произойдет не раньше 15 мая.
Но документ Совмина касается не всех овощей борщевого набора. А только:
- картофеля свежего продовольственного, за исключением мытого,
- капусты белокочанной свежей, кроме ранней,
- лука репчатого, за исключением красного и белого.
Для этих овощей правительство увеличило предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены. На сколько, неизвестно, текст постановления пока не опубликовали. Эти цены будут действовать до 15 мая.
Еще этим же постановлением Совмин [link href=“https://t.me/government_by/2768” target=“_blank” rel=“noopener”] увеличил [/link] предельную максимальную оптовую и торговую надбавки на производимые в Беларуси запчасти к легковым авто.
[info_b]Оптовая надбавка – это надбавка к отпускной цене, которую применяет посредник при оптовой торговле. А торговую надбавку используют при розничной торговле. [/info_b]
Меры правительство приняло для “поддержки отечественных производителей”. Принятые изменения вступят в силу с 17 апреля.
В МАРТ Беларуси разъяснили, как с 1 мая будут устанавливать цены на «борщевой набор», яблоки и огурцы
Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Иван Вежновец 3 апреля объяснил, почему с мая перестанет действовать регулирование цен на продукты борщевого набора — овощи. Также он рассказал о “мерах”, которые “при необходимости” примет ведомство в отношении вышедших из-под регулирования позиций.
МАРТ объяснил отмену регулирования цен на борщевой набор. Ждать ли белорусам его возвращения?