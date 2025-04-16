Совмин Беларуси увеличил предельные цены на некоторые овощи и продлил их действие

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Опубликовано: 16.04.2025 21:32 , Обновлено: 16.04.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Тручин подписал 16 апреля постановление № 713 (7), которое продляет действие предельных максимальных цен на некоторые овощи и увеличивает их. Если раньше такие цены должны были заменить предельные надбавки после 1 мая, то теперь это произойдет не раньше 15 мая.

Но документ Совмина касается не всех овощей борщевого набора. А только:

картофеля свежего продовольственного, за исключением мытого,

капусты белокочанной свежей, кроме ранней,

лука репчатого, за исключением красного и белого.

Для этих овощей правительство увеличило предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены. На сколько, неизвестно, текст постановления пока не опубликовали. Эти цены будут действовать до 15 мая.

Еще этим же постановлением Совмин [link href=“https://t.me/government_by/2768” target=“_blank” rel=“noopener”] увеличил [/link] предельную максимальную оптовую и торговую надбавки на производимые в Беларуси запчасти к легковым авто.

[info_b]Оптовая надбавка – это надбавка к отпускной цене, которую применяет посредник при оптовой торговле. А торговую надбавку используют при розничной торговле. [/info_b]

Меры правительство приняло для “поддержки отечественных производителей”. Принятые изменения вступят в силу с 17 апреля.

В МАРТ Беларуси разъяснили, как с 1 мая будут устанавливать цены на «борщевой набор», яблоки и огурцы

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Иван Вежновец 3 апреля объяснил, почему с мая перестанет действовать регулирование цен на продукты борщевого набора — овощи. Также он рассказал о “мерах”, которые “при необходимости” примет ведомство в отношении вышедших из-под регулирования позиций.

МАРТ объяснил отмену регулирования цен на борщевой набор. Ждать ли белорусам его возвращения?