"Очень жестоко и стыдно" - Белоруска пожаловалась на "завуалированную" картошку. Подписчики предложили варианты

🎥 Видео

Опубликовано: 14.04.2025 11:45 , Обновлено: 14.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где пожаловалась на "завуалированную" картошку в магазине. Ее не устроило качество товара в непрозрачной упаковке. Комментаторы стали делиться своим опытом покупки картошки, некоторые не поверили, что в белорусских магазинах продают такой корнеплод.

“Друзья, вот такая картошка сейчас в магазине завуалирована в пакеты непрозрачные, чтобы покупатель не смог увидеть, какую картошку нам вообще продают. Такое, конечно, для Беларуси очень жестоко и, наверное, даже стыдно. Причем это стоит 5 рублей”, - сказала на видео его автор.

В подписи к видео она уточнила свою претензию: “Картошка очень мелкая и больная, половину пришлось выбросить”.

Многие комментаторы рассказывали, где находили картошку дешевле. “Я, наверное, живу в другой Беларуси. У нас в магазине за 1,10 хорошая картошка”, - поделилась одна комментаторша.

“Так возьмите на рынке. Крупная, гладкая по цене 1,4 рубля”, - посоветовала другая.

“Где вы находите такой картофель и такие цены? Я, наверное, не в те магазины хожу”, - написала третья. Ей ответила автор ролика: “Во всех магазинах: “Евроопт”, “Перекресток”, “Грин” и т.п.”.

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Еще один пользователь TikTok заявил, “ни один белорус не поверит” данному видео: “Ни один белорус не поверит этому ролику. У нас отличная за 1,08”. Другая комментаторша предложила белоруске самой вырастить картошку: “Лопату в руки - и будет вам счастье”.

“Ну, не по всей Беларуси [такая картошка. - прим. ред.]. И потом, на рынке картошки море, даже по 1,7”, - утверждала третья. Были и те, кто разделил негодование автора видео: “Кошмар… Пророщенная, мелкая, червивая, да еще и зеленая”.

“Я очень скептически относилась к роликам о картошке. Зашла в “Гиппо” и посмотрела. Мелкая, грязная - больше рубля, побольше и мытая - 2,99. Ужас”, - поделилась опытом пользовательница TikTok.

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Ранее Telegraf.news писал, что вопрос качества и цены на свежую картошку в белорусских магазинах не сходит с уст покупателей с прошлого года. Журналисты одного из гостелеканалов провели собственный “бульбарейд” по торговым точкам, а представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оценили ситуацию с картошкой и прочими свежими овощами в Беларуси этой весной.

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