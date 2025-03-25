Совмин Беларуси ограничил свободный экспорт картофеля. Зачем и на какой срок?

Опубликовано: 25.03.2025 18:05 , Обновлено: 25.03.2025

Правительство Беларуси ввело лицензирование вывоза картофеля за пределы страны. Соответствующее постановление уже подписано и должно вступить в силу после официального опубликования, сообщила пресс-служба Совмина в своём телеграм-канале.

Теперь для вывоза картофеля потребуется разовая лицензия, которую будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также с облисполкомами и Минским горисполкомом.

Власти объяснили это решение необходимостью контролировать запасы картофеля внутри страны и «экспортные потоки». Пресс-служба отметила, что спрос на картофель за пределами Беларуси растёт, как и цены на него.

Текущее ограничение носит временный характер и будет действовать в течение трёх месяцев.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что правительство Беларуси ограничило экспорт космических аппаратов (включая спутники) и суборбитальных и космических ракет-носителей.

Совмин ограничил ещё на полгода вывоз из Беларуси космических аппаратов и холодильников. Что ещё в списке?