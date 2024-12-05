Парламент Беларуси принял поправки в налоговый кодекс. Почему «сумма станет больше»?
Палата представителей Национального собрания Беларуси 5 декабря приняла во втором чтении законопроект, который вносит поправки в действующий налоговый кодекс. Член постоянной комиссии по бюджету и финансам Наталья Кулешова, представлявшая документ в парламенте, объяснила, почему в 2025 году белорусам придётся отдавать на налоги большую сумму денег.
Согласно прогнозам правительства, после внесения изменений в кодекс, налоговая нагрузка в будущем году составит порядка 24,6% к внутреннему валовому продукту (ВВП). При этом в абсолютных числах нагрузка на каждого налогоплательщика возрастёт, признала Кулешова.
На вопрос председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко о том, как изменится “налоговый пресс” для белорусов после изменения кодекса, член постоянной комиссии по бюджету и финансам Наталья Кулешова пояснила, что сама сумма возрастёт, по сравнению с этим годом.
“Учитывая, что мы проиндексировали ставки, установленные в белорусских рублях, естественно, сумма увеличится, но не будет такой огромной”, - пояснили чиновница, отметив, что повышение составит от 5 до 7 рублей .
Речь идёт об индексации налоговых ставок, установленных в абсолютных величинах - их подняли на уровне прогнозного показателя инфляции - 5,4% . Это коснётся следующих налогов:
- земельного налога,
- налога на недвижимость,
- экологического налога,
- подоходного налога с физических лиц.
Совмин предложил повысить акцизы на сигареты, алкоголь, моторное масло и сжиженный газ в 2025 году. На сколько?
Парламент проголосовал за отмену “малоэффективных налоговых льгот”
При этом законодатели пообещали белорусам упростить порядок начисления и уплаты некоторых налогов: трансформировать отдельные “малоэффективные налоговые льготы”, заменив их пониженными ставками, и отменить “малоэффективные налоговые льготы”, пересмотрен порядок применения инвестиционного вычета;
Совмин предложил повысить транспортный налог для белорусов. На сколько?
Одновременно с этим в утверждённых правительствах поправках есть и дополнительные налоговые преференции для физических лиц и бизнеса:
- снято ограничение по подоходному налогу в части однократного имущественного вычета для многодетных семей, построивших или купивших жильё;
- расширен перечень молодых специалистов, имеющих право на получение стандартного налогового вычета;
- увеличен критерий выручки для применения упрощенной системы налогообложения;
- введена нулевая ставка налога на добавленную стоимость по услугам по международной автомобильной перевозке грузов в части маршрута, которая начинается и заканчивается на территории Беларуси.
Совмин предложил на 17,7% увеличить налоговую льготу для молодых специалистов в Беларуси. Сколько добавят в рублях?
Ранее Telegraf.news рассказал, что на этапе обсуждения данного законопроекта начальник управления налогообложения физических лиц МНС Беларуси Андрей Ковалевский заявил, что запланированные на 2025 год изменения в налогообложении белорусов считает “незначительными”. Чиновник, однако, выделили одно из них.
В МНС назвали «незначительными» изменения в налогах для белорусов с 2025 года. Какое выделили?