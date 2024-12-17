Этот копеечный способ позволит живой новогодней ёлке простоять до февраля. Что сделать сразу после покупки?

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Опубликовано: 17.12.2024 13:47 , Обновлено: 17.12.2024

Живая новогодняя ёлка определенно обладает своей атмосферой. Она придает всему дому чудесный лесной запах. Проблема начинается, когда дерево начинает терять свои иголки. Вот несколько советов о том, как сохранить новогоднюю ёлку невредимой надолго.

Многие люди покупают живую елку, чтобы насладиться ее естественным видом, ароматом и размером. Для некоторых это традиция, сохранившаяся в семейном доме. Если вы тоже хотите получить елку прямо из леса, но боитесь беспорядка, воспользуйтесь этим трюком. Больше не будет грязных ковров, ежедневной уборки пылесосом и подметания иголок.

Есть одна вещь, которую вы должны сделать сразу после покупки елки. Этот способ в буквальном смысле копеечный, потому что вам пригодится несколько небольших медных монет.

Бросьте копейки в воду, в которой стоит ёлка. Это позволит ей дольше сохранять свежесть и значительно сократит количество теряемых иголок. Все дело в том, что медь обладает бактерицидными свойствами. Она уничтожает микроорганизмы, которые ослабляют елку.

[info_b]К слову, лучше ставить дерево в воду, а не в песок или землю. Это также продляет ей жизнь без осыпания иголок.

Но если вы все же выбрали песок или землю, не забывайте поливать ёлку как можно чаще. Так вы не дадите ей засохнуть слишком быстро. [/info_b]

Что сделать, чтобы живая ёлка простояла дольше? Поможет одно косметическое средство. А сахар зачем?

Не позволяйте ёлке осыпаться и сделайте несколько вещей сразу после покупки

Что еще добавить в воду, в которой стоит ёлка?

Однако это еще не все. Чтобы ваша елка не теряла иголки, перед тем как поставить ее в подставку, следует отрезать около 3 см ствола. Затем следует поместить ее в ведро с теплой водой.

[info_b]Помните, что хвойное дерево должно иметь постоянный доступ к воде.[/info_b]

Если вы хотите замедлить процесс опадения иголок, добавьте в жидкость немного соли и сахара. Достаточно двух столовых ложек на литр воды.

Также позаботьтесь о правильной температуре в помещении, где стоит елка. Она не должна превышать 20 градусов по Цельсию. Не ставьте ее рядом с радиатором или камином, так как она быстро погибнет.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси призвали белорусов “с умом” подходить к выбору электрической гирлянды, которой многие украшают новогоднюю ёлку, а также окна в своих домах и квартирах. В ведомстве дали свои рекомендации, как сделать ёлку “ярче, чем у соседа”, и при этом соблюсти необходимые меры безопасности.

В МЧС призвали белорусов отказаться от популярной практики с новогодними гирляндами. Как предложили сделать ёлку «ярче, чем у соседа»?