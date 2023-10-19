"Осовремениваются" - Глава Минфина поедупредил о повышении ставок налогов для белорусов в 2024 году

Опубликовано: 19.10.2023 17:06 , Обновлено: 19.10.2023

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что планируемый рост налогов в 2024 году - это ежегодный процесс, который он назвал "осовремениванием".

«Основные стандартные изменения – это осовременивание тех ставок налогов, которые установлены в белорусских рублях в Кодексе: прирастает инфляция – осовремениваются ставки. Понятный обычный процесс», – утверждает Юрий Селиверстов.

Совмин предложил ежегодно собирать с белорусов «имущественный платеж». Что это такое?

[info_b]Согласно Белстату, годовой уровень инфляции в Беларуси по итогам сентября составил 2%. Это самый низкий показатель за все время ведения статистики.[/info_b]

Тем временем, в эфире “Беларусь 1” сообщили, что ставки на транспортный налог Совмин предложил поднять от 5 рублей для машин до 1,5 тонны и до 30 рублей за седельные тягачи.

А вот владельцам «транспортных средств повышенной комфортности, с года выпуска которых прошло не более трех лет» придется приготовитсья к повышению налога сразу в 10 раз. Какие авто попадут в эту категорию, пока неясно, так как список брендов и моделей Совет Министров Республики Беларусь ещё даже не составлял.

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Вырастут ставки налога на недвижимость и другие.

Совмин предложил поднять налоги на жилье и сдачу квартир в аренду с 1 января. На сколько?

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель главы Администрации президента (АП) Максим Ермолович заявил в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, что налог на богатство принесет в казну до 20 млн дополнительных рублей. По его словам, их соберут с тех белорусов, кто зарабатывает больше 16,66 тыс рублей в месяц. И это только “первый шаг”, пообещал он.

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