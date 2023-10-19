"Это первый шаг" - В АП рассказали, с кого из белорусов решили собрать 20 млн рублей повышенного подоходного налога

Опубликовано: 19.10.2023 10:50 , Обновлено: 19.10.2023

Заместитель главы Администрации президента (АП) Максим Ермолович заявил в эфире гостелеканала "Беларусь 1", что налог на богатство принесет в казну до 20 млн дополнительных рублей. По его словам, их соберут с тех белорусов, кто зарабатывает больше 16,66 тыс рублей в месяц. И это только "первый шаг", пообещал он.

По данным чиновника, таких на всю страну всего около двух тысяч человек.

“Меняется система подоходного налогообложения. Мы от плоской шкалы переходим к элементам прогрессивного налогообложения. И это существенные изменения”, - заявил чиновник, признав, что во “многомиллиардном бюджете эти 10−20 млн рублей составляют менее 1%”.

Совмин предложил обязать белорусов сообщать о счетах в иностранных банках. В российских тоже?

“Это реализация на практике принципа вертикальной справедливости налогообложения, которая в теории налогов присутствует”, - заявил замглавы АП.

При этом, замминистра по налогам и сборам Беларуси Игорь Клепча уточнил, что алгоритм подсчёта повышенного подоходного заложен по принципу доплаты за превышение определенной планки. Сверх оплатить придется тем, у кого в год доходы составят более 200 тыс руб и только за сумму превышения.

«Если сумма за год 210 тыс., то, значит, с 10 тыс. рублей человек будет платить налог по повышенной ставке, а 200 тыс. по стандартной ставке 13%», — пояснил чиновник из МНС.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси предложил Министерству по налогам и сборам дифференцировать ставку подоходного налога для белорусов и привязать её к размеру их доходов, а также ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей. Такие предложения содержатся в законопроекте, вынесенном на рассмотрение Палаты представителей.

Совмин предложил поднять налоги для белорусов с большими доходами и дорогими авто