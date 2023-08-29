В БПЦ предупредили белорусов о сбоях с банковскими картами 2 и 4 сентября. Кого коснётся?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о технологических работах, которые 2 и 4 сентября планируют провести на аппаратно-программном комплексе центра. Клиенты некоторых банков могут столкнуться с временными сбоями в работе банковских карт.
Так, ночью 2 сентября с 00:00 и до 06:00 возможны перерывы в работе сервиса Белкарт Pay, рассказали в ведомстве.
Нацбанк предложил разрешить белорусам не платить по микрозаймам. Но не навсегда и не всем
4 сентября также пройдут технологические работы. С 00:00 до 06:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу.
Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются эти банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.
Напомним, ранее Телеграф писал, что «Банк «Решение» предупредил белорусов о проблемах с электронными деньгами QIWI:
«Банк «Решение» предупредил белорусов о проблемах с электронными деньгами QIWI