В БПЦ предупредили белорусов о сбоях с банковскими картами 2 и 4 сентября. Кого коснётся?

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Опубликовано: 29.08.2023 18:18 , Обновлено: 29.08.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о технологических работах, которые 2 и 4 сентября планируют провести на аппаратно-программном комплексе центра. Клиенты некоторых банков могут столкнуться с временными сбоями в работе банковских карт.

Так, ночью 2 сентября с 00:00 и до 06:00 возможны перерывы в работе сервиса Белкарт Pay, рассказали в ведомстве.

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4 сентября также пройдут технологические работы. С 00:00 до 06:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу.

Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются эти банки:

Беларусбанк;

Белагропромбанк;

Белинвестбанк;

Банк «Решение»;

БНБ-Банк;

БСБ-Банк;

Паритет Банк;

Сбербанк;

Франсабанк;

Цептер Банк.

Напомним, ранее Телеграф писал, что «Банк «Решение» предупредил белорусов о проблемах с электронными деньгами QIWI:

«Банк «Решение» предупредил белорусов о проблемах с электронными деньгами QIWI