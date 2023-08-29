«Банк «Решение» предупредил белорусов о проблемах с электронными деньгами QIWI

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Опубликовано: 29.08.2023 09:31 , Обновлено: 29.08.2023

ЗАО "Банк «Решение" предупредил своих клиентов о новых проблемах, с которыми в ближайшем будущем могут столкнуться владельцы популярных электронных денег QIWI. Уже со вторника, 29 сентября, банк прекращает заключать новые договора и оказывать услуги по регистрации реквизитов (номеров) "КИВИ Кошельков".

Как пояснили в самом банке, возникшие трудности связаны с тем, что акционерному обществу “КИВИ Банк” необходимо официально получить статус поставщика платежных услуг на территории Беларуси. Это требует вступивший в действие закон № 164-З “О платежных системах и платежных услугах” от 19.04.2022.

В связи с этим “Банк “Решение"" уведомил белорусов о расторжении платежных соглашений о совершении операций по распространению электронных денег QIWI с 29 сентября 2023 года. Банк обязался в течение месяца в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства и за этот период завершить все операции с электронными деньгами, в том числе погасить ранее распространенные электронные деньги “КИВИ Банка”.

Кроме того, в “Банке “Решение"" заявили, что в настоящее время ищут для своих клиентов альтернативные способы оказания услуг по пополнению “КИВИ кошельков” и погашению электронных денег QIWI.

Напомним, с 21 августа 2023 года в Беларуси официально перестали выпускать электронные рубли WBM — эквивалент белорусских рублей в международной платежной системе WebMoneyTransfer. Белорусский “Технобанк”, который выступал гарантом по WBM предупредил клиентов о том, что погасить электронные деньги можно будет в течение трех месяцев.

«Технобанк» объявил о прекращении выпуска электронных рублей в WebMoney