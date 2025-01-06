Опубликовано: 06.01.2025 09:18 , Обновлено: 06.01.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил, что действующая система госрегулирования цен, основанная на постановлении правительства № 713, доказала свою "эффективность". Например, потому что официальная инфляция осталась в пределах установленного указом президента параметра — не более 6% по итогам 2024 года. В то же время, как отметил министр, система требует "совершенствования". Почему?

Соответствующее поручение главы государства “уже выполняется”. «Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования», — [link href=“https://ctv.by/news/ekonomika/v-belarusi-poyavitsya-avtomatizirovannaya-sistema-analiza-cen-mart” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Богданов в эфире гостелеканала СТВ, не раскрыв подробнее суть этих вариантов. Он добавил, что обновлённая система заработает в 2025 году, но точных сроков не назвал.

Одним из ключевых элементов новой системы должна стать автоматизированная информационная система «Анализ цен». По словам Богданова, она позволит в режиме онлайн отслеживать любые изменения цен и контролировать их. «Мы будем видеть, по каким ценам вошёл товар в нашу страну, какая цена у производителя. Мы будем видеть количество посредников, которые перепродавали этот товар, и то, какую делали наценку, надбавку на этот товар. И мы соответственно сможем уже более оперативно влиять на формирование цен», — [link href=“https://news.by/news/obshchestvo/bogdanov-deystvuyuschaya-sistema-tsenoobrazovaniya-dokazala-svoyu-effektivnost” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснил [/link] министр в эфире гостелеканала «Беларусь 1». Сейчас же МАРТ получает информацию о ценах постфактум.

Как подчеркнул глава МАРТ, при разработке нового документа чиновники хотели найти баланс между управлением инфляцией и созданием условий для развития производств. «Необходимо сохранить выполнение прогноза инфляции. Это задача, которая стоит сегодня, наверное, под № 1», — сказал он.

В то же время, по словам министра, важно обеспечить «достойный уровень рентабельности» для производителей и торговли, чтобы у них были средства для реинвестирования, модернизации и инноваций.

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Богданов утверждает, что элементы госрегулирования цен присутствуют в любой стране, и “чистой рыночной модели не существует”. В качестве примера он привёл ОАЭ, где, по его словам, с 2 января 2025 года ввели запрет на повышение цен на девять товарных групп на полгода “по белорусской модели”.

[inf]## Что сделали в ОАЭ?

Начиная с четверга, 2 января 2025 года, ОАЭ ввели минимальный шестимесячный интервал между повышениями цен на основные потребительские товары (9 групп). Решением вводится запрет повышения цен без предварительного согласования с Министерством экономики. Закон также устанавливает минимальный промежуток времени в шесть месяцев между двумя последовательными повышениями цен.[/inf]

«Конечно, в условиях нестабильности глобального рынка и смены валютных систем все эти шоки негативно влияют на внутренние процессы любой страны мира. И, конечно, без грамотного государственного регулирования можно допустить такие процессы, когда инфляция будет разгоняться до трёхзначных значений», — заявил чиновник, не пояснив, что имел ввиду под “сменой валютных систем”.

Отвечая на вопрос о жалобах со стороны бизнеса, Богданов заявил, что их нет. «Это было в самом начале, когда мы вводили эту систему. Но за эти годы всем субъектам хозяйствования удалось приспособиться к этой системе, работать достаточно эффективно, сохранять уровень рентабельности, может быть, не такой высокий, как хотелось бы некоторым. Но в целом никто не разорился и с рынка, по большому счету, не ушёл, кроме недобросовестных и ненужных посредников», — сказал он.

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Министр добавил, что многие торговые организации стали работать напрямую с производителями или импортёрами, что “привело к снижению стоимости многих товаров”.

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Комментируя ситуацию с ассортиментом товаров на полках магазинов, Богданов отметил их «огромное изобилие», подчеркнув, что дефицита товаров нет. По его словам, к новогодним праздникам готовились заранее, сформировав резервы на товары повышенного спроса как у производителей, так и в торговле.

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