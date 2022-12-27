«Виталюр» объявил о передаче своих магазинов конкуренту

Опубликовано: 27.12.2022 13:27 , Обновлено: 27.12.2022

Генеральный директор торговой сети «Виталюр» Александр Колесников объявил, что планирует передать в аренду все свои магазины сети «Санта Ритейл», которая, по сути, является конкурентом.

Он объяснил это необходимостью полностью погасить дебиторскую задолженность перед поставщиками.

Колесников подчеркнул, что «никакие реорганизационные движения» не планируют, а юрлица объектов недвижимости останутся прежними.

«Никаких иных субъектов хозяйствования, чтобы избежать требований по задолженности, создаваться не будет. Тем более не рассматриваются никакие вопросы, связанные с ликвидацией либо банкротством», — заверил гендиректор.

Сделка также предусматривает продажу оборудования и остатков товара. Ее планируют завершить до конца января.

[info_b]ОДО «Виталюр» — частная белорусская компания, основанная в 1995 г. Основное направление деятельности — розничная торговля продуктами питания через сеть магазинов и супермаркетов. Там работают более 5000 человек. Название розничной сети «Виталюр» составлено из имен сыновей основателя компании — Виталия и Юрия.

Как написано на сайте сети, ежедневно магазины посещают более 120 тыс. человек.[/info_b]