Сеть "Остров чистоты" объявила о возвращении на рынок Беларуси. Где уже открыли 15 магазинов?

Опубликовано: 06.10.2024 11:09 , Обновлено: 25.04.2025

Торговая сеть бытовой химии "Остров чистоты и вкуса", о ликвидации которой летом этого года сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), объявила о своём возвращении. Такая информация 5 октября появилась на официальной страничке компании в соцсети Instagram.

“Магазины “Остров чистоты и вкуса” возвращаются к работе. Мы начинаем НОВУЮ историю!”, - говорится в заявлении компании, магазины которой прекратили работу фактически по всей Беларуси летом этого года.

Сообщается, что на данный момент уже открыто 15 магазинов по всей стране. Помимо трёх торговых точек в Минске и Гомеле, по одному магазину открылось также в следующих городах:

Борисов,

Столбцы,

Брест,

Орша,

Поставы,

г.п. Видзы,

Жлобин,

Илье,

Дятлово.

В комментария представители компании также сообщили, что рассматривают “все возможные варианты открытия” магазинов и в других городах Беларуси. В частности, уже в середине октября пообещали также открыть торговую точку в Могилёве.

Ранее Telegraf.news рассказал, глава МАРТ Алексей Богданов в июле объявил о ликвидации торговой сети бытовой химии “Остров чистоты”. По его словам, накопившиеся проблемы не удалось решить ни банковскими кредитами, ни рассрочками платежей, поэтому сеть магазинов “будет ликвидирована”.

Однако уже в августе министр пообещал, что у бренда “будет новый собственник”.

«Они давно к этому шли» — Глава МАРТ объявил о ликвидации сети магазинов «Остров чистоты»

Между тем, сам бывший владелец группы компаний “Ромакс”, в которую в числе прочих входит и сеть “Остров чистоты и вкуса”, Виктор Ромук ещё в начале года обещал вернуть в строй все 600 торговых точек, часть из которых закрыли в прошлом году “из-за сложившихся финансовых трудностей”, и даже возобновить работу сервиса бесплатной доставки в регионах.

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