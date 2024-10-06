Сеть "Остров чистоты" объявила о возвращении на рынок Беларуси. Где уже открыли 15 магазинов?
Торговая сеть бытовой химии "Остров чистоты и вкуса", о ликвидации которой летом этого года сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), объявила о своём возвращении. Такая информация 5 октября появилась на официальной страничке компании в соцсети Instagram.
“Магазины “Остров чистоты и вкуса” возвращаются к работе. Мы начинаем НОВУЮ историю!”, - говорится в заявлении компании, магазины которой прекратили работу фактически по всей Беларуси летом этого года.
Сообщается, что на данный момент уже открыто 15 магазинов по всей стране. Помимо трёх торговых точек в Минске и Гомеле, по одному магазину открылось также в следующих городах:
- Борисов,
- Столбцы,
- Брест,
- Орша,
- Поставы,
- г.п. Видзы,
- Жлобин,
- Илье,
- Дятлово.
В комментария представители компании также сообщили, что рассматривают “все возможные варианты открытия” магазинов и в других городах Беларуси. В частности, уже в середине октября пообещали также открыть торговую точку в Могилёве.
Ранее Telegraf.news рассказал, глава МАРТ Алексей Богданов в июле объявил о ликвидации торговой сети бытовой химии “Остров чистоты”. По его словам, накопившиеся проблемы не удалось решить ни банковскими кредитами, ни рассрочками платежей, поэтому сеть магазинов “будет ликвидирована”.
Однако уже в августе министр пообещал, что у бренда “будет новый собственник”.
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Между тем, сам бывший владелец группы компаний “Ромакс”, в которую в числе прочих входит и сеть “Остров чистоты и вкуса”, Виктор Ромук ещё в начале года обещал вернуть в строй все 600 торговых точек, часть из которых закрыли в прошлом году “из-за сложившихся финансовых трудностей”, и даже возобновить работу сервиса бесплатной доставки в регионах.
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