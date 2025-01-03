"Это не дело" - Лукашенко пригрозил Головченко увольнением, если не придумает "справедливое ценообразование"

Опубликовано: 03.01.2025 13:42 , Обновлено: 03.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил правительству, которое возглавляет премьер-министр Роман Головченко, отставкой, если оно не справится с одной из главных экономических задач - выработкой и реализацией формулы справедливого ценообразования.

Такое заявление прозвучало в пятницу, 3 января, на встрече Лукашенко с его доверенными лицами в нынешней предвыборной кампании.

Президент пообещал проводить “очень жесткую” экономическую политику, в первую очередь, в отношении инфляции и ценообразования, сообщила его Администрация.

“Я понимаю, что “голой”, чистой экономики не бывает. Всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать”, - заявил Лукашенко.

По его словам, в настоящее время правительство “заканчивает работу” над “формулой справедливости в ценообразовании”.

“Если правительство не способно это сделать, значит, будет делать другое правительство”, - категорично заявил Лукашенко, отметив, что ответственные лица в правительстве и “другие заинтересованные”, кому поручено заниматься этим вопросом, “знают, что делать”.

“Эту проблему надо решать. Решать в плане справедливости и равноправия. Это не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладывается в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят”, - заявил президент и пообещал “в ближайшее время” вплотную заняться вопросом вывода финансов за пределы страны.

Он подчеркнул, что деньги, заработанные в Беларуси, “должны работать на Беларусь”.

Ранее Telegraf.news рассказал, 30 декабря Лукашенко поручил правительству отказаться от “сдерживания” и “регулирования” цен, “чтобы не было так, как раньше”. Он анонсировал тематическое совещание с правительством в начале января, на котором, по его словам, должна быть выведена конкретная “формула справедливого ценообразования”.

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Между тем, “справедливое ценообразование в интересах государства и народа»” ещё в сентябре этого года белорусам обещал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Тогда он заявлял, что новую систему регулирования цен в Беларуси разработают к концу 2024 года.

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