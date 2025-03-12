"Нужна государственная" - Многодетная минчанка пожаловалась, что не может найти работу. Не все подписчики оценили

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Опубликовано: 12.03.2025 16:08 , Обновлено: 12.03.2025

Многодетная минчанка, мать 4 детей, пожаловалась на сложности, с которыми она столкнулась при поиске работы. В коротком видео в TikTok женщина поделилась своими требованиями к потенциальным работодателям. В комментариях зрители предложили ей варианты, хотя некоторые посчитали требования автора невыполнимыми.

По словам минчанки, она претендует на работу в государственной компании или организации, чтобы иметь возможность пользоваться всеми льготами, предусмотренными для многодетных семей. В частности, речь идёт о дополнительном оплачиваемом выходном, на который может рассчитывать один из родителей в семье, в которой воспитываются трое и более детей до 16 лет или ребёнок-инвалид до 18 лет. То есть по сути, у одного из родителей в многодетной семье рабочая неделя может длиться всего 4 дня вместо обычной пятидневки.

При этом женщина рассчитывает на стандартный рабочий график - с 8:00 до 17:00, чтобы успевать отвести младших детей в сад и забрать их оттуда. Кроме того, автор видео отметила, что поскольку в семье есть маленькие дети, её потенциальный работодатель должен быть готов к тому, что она часто и надолго может уходить с детьми на оплачиваемый больничный.

“Где в Республике Беларусь найти такую работу? Куда бы я ни звонила, когда слышат, что у меня четверо детей, сразу говорят: “Нет, спасибо, извините, до свидания.” Никто не хочет брать с детьми”, - посетовала автор, добавив при этом, что выйти на работу за условные 300-400 рублей она не готова, а рассчитывает на “среднюю по Минску” зарплату.

Многие комментаторы посчитали требования автора ролика хоть и законодательно оправданными, но крайне невыгодными как для самого работодателя, так и для других сотрудников, особенно учитывая то, что по собственному признанию женщины, до выхода в декрет она нигде не работала, а следовательно, и опыта работы не имеет. Некоторые прямо заявили, что не хотели бы работать с такой коллегой.

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“Скоро на место моей коллеги выйдет многодетная. И вот получается, я должна буду работать за двоих! Так как это больничные, сокращенный день у ней. А чем я провинилась? Я мама двоих детей, у меня тоже и сад и школа, и кружки, так ещё и работать за двоих, а получать все так же. Я уже ее недолюбливаю!” - поделилась своей историей одна из зрительниц.

“Работаю в социальной службе, у коллеги трое детей. Работает 4 дня в неделю, и ходит на бесконечные больничные. Неделю отработает, полторы на больничном. Вроде и все понимаю, но в душе иногда возмущаюсь”, - рассказала другая.

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Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто озвучил вполне конкретные предложения работы для автора.

“В морге санитаркой всегда востребован. С 9 до 16 и 3 выходных и зарплата норм… Что не подходит?” - написала одна из зрительниц.

“Пробуйте через биржу труда, вы как многодетная - у вас будет направление с бронью и вам не имеют право отказать в организации, только нужно направление с биржи труда”, - дала совет другая.

Третья предложила в качестве варианта Белорусскую железную дорогу, где, по её словам “много многодетных мам”, зарплата от 1200 рублей, но есть одно препятствие - обязательное профильное образование. Кто-то в качестве ещё одного варианта предложил работу в детском саду, воспитателем, а кто-то и вовсе оформить самозанятость и “делать свой график самостоятельно”.

Нашлись среди комментаторов и другие женщины с подобной проблемой.

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“У меня на работе все эти права есть. Работа гос, ничего сложного но и прокормить четырёх детей на эту зарплату вы вряд ли сможете”, - поделилась своим опытом одна из них.

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