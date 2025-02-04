Можно ли в Беларуси снова уйти в декретный отпуск, если досрочно из него вышел? Минтруда разъяснило

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Опубликовано: 04.02.2025 12:55 , Обновлено: 04.02.2025

Белорусское законодательство позволяет родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, прерывать и возобновлять его без потери пособия. Об этом напомнило Министерство труда и социальной защиты Беларуси в своём тг-канале. В чём нюансы?

Любой человек, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет (в обиходе — «декретном отпуске»), может выйти из него на работу, а затем снова оформить отпуск. При этом прерывание и возобновление отпуска может происходить неограниченное количество раз до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Если родитель выходит на работу на полную ставку, пособие по уходу за ребёнком выплачивается в размере 50%.

Если родитель работает не более чем на 0,5 ставки, пособие сохраняется в полном размере (100%).

Важно отметить, что при повторном оформлении отпуска по уходу за ребёнком выплата пособия продолжится в полном объёме, независимо от того, сколько раз вы прерывали отпуск.

Размер пособия зависит от среднемесячной заработной платы работников в стране и пересчитывается два раза в год: 1 февраля и 1 августа.

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Пособие назначается на каждого ребёнка.

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