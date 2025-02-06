В Минтруда рассказали, кому из безработных белорусов выделят больше 4 тыс. рублей «подъёмных» при трудоустройстве

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Опубликовано: 06.02.2025 10:32 , Обновлено: 06.02.2025

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили об изменениях в вопросах содействия в трудоустройстве гражданам, которые согласятся переехать на работу в сельскую местность. В ведомстве озвучили сумму, которую смогут получить при трудоустройстве бывшие безработные, переезжая в деревню, а журналисты Telegraf.news изучили новую ведомственную инструкцию и узнали, когда эти средства придётся возвращать государству.

В ведомстве сообщили о корректировке Инструкции о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность. Новую редакцию ведомственной инструкции утвердили постановлением Министерства труда и социальной защиты №101 от 12 декабря 2024 года, текст которой выложили в публичный доступ на Национальном правовом портале 6 февраля 2025 года.

В Минтруда озвучили конкретную сумму финансовой поддержки, на которую могут рассчитывать безработные граждане при переселении в сельскую местность: с 1 февраля 2025 года она составит 4 028,76 рублей. Это равнозначно 9-ти кратной величине бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения, действующего на дату трудоустройства .

[info_b]С 1 февраля 2025 года БПМ в среднем на душу населения составляет 447,64 рубля. Это значение БПМ будет применяться до 30 апреля 2025 года, а после - пересмотрено Министерством труда и социальной защиты.[/info_b]

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Изучив сам текст инструкции, журналисты Telegraf.news выяснили, что получить столь внушительные “подъёмные” белорусы могут лишь один раз. Их орган по труду, занятости и социальной защите готов будет выплатить в течение 5 рабочих дней после получения от нанимателя копии приказа о приеме безработного на работу. Однако, в некоторых случаях работникам придётся возвращать выделенные государством “подъёмные”.

Кому придётся возвращать “подъёмные”?

Если работник в течение 1 года с даты трудоустройства уволится, расторгнув трудовой договор или контракт по следующим основаниям:

по части 4 статьи 40 Трудового кодекса (ТК), то есть по собственному желанию, например, по состоянию здоровья, в связи с достижением пенсионного возраста и т.д.,

частью первой статьи 41 ТК,то есть по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, поступления на военную службу по контракту и иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору,

пунктами 1–3 и 5 статьи 42 ТК, то есть по инициативе нанимателя в связи с ликвидацией организации, несоответствия работника занимаемой должности вследствие состояния здоровья, неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности и т.д.,

пунктами 1–3 и 6 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь, то есть при прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Если же наниматель сам не исполнит взятые обязательства по договору и расторгнет трудовой договор в течение 1 года с даты трудоустройства безработного, нарушив законодательство о труде, коллективный или трудовой договор, вернуть сумму “подъёмных” государству обязан будет уже он, а не работник.

В Минтруда подчеркнули, что будут строго контролировать выплаты финансовой помощи и контролировать, как работодатели выполняют договорные обязательства. Все эти меры, как заявили в ведомстве, направлены на привлечение и закрепление кадров на селе.

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