«Низкий порог постоянства» - В Минтруда рассказали об «особых запросах» белорусских зумеров

Опубликовано: 07.03.2025 09:52 , Обновлено: 07.03.2025

Глава Министерства труда и соцзащиты Наталия Павлюченко 6 марта рассказала, чем отличаются запросы белорусских зумеров. Именно этой категории граждан, по её словам, на данный момент больше всего на рынке труда в Беларуси.

[info_b]Зумерами или Поколением Z во всём мире называют людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. То есть возраст зумеров сейчас колеблется от 15 до 30 лет.[/info_b]

Павлюченко назвала зумеров “талантливым поколением”, которое, по её словам, “не боится экспериментировать, идти вперёд, осваивать всё новое”. Характерной особенностью зумеров она назвала “более низкий порог постоянства”.

“Иначе говоря, наряду со смелостью у них возникает определенная потребность в более частой смене рабочего места. Молодые люди не боятся менять рабочее место, сменять работодателя. Приходя на первое рабочее место, они имеют запрос, в том числе на сопровождение, некую опеку, особое отношение к себе”, - пояснила министр.

Именно поэтому, по словам Павлюченко, в Беларуси всё чаще поднимается вопрос о развитии системы наставничества и стимулировании самих наставников.

“Быстрые перетоки работников, смены работодателей порой случаются от того, что молодому работнику не прорисовали перспективу, не показали, чего он может достигнуть на конкретном рабочем месте, профессионально здесь прокачиваясь, какие новые возможности открываются профессионалам”, - пояснила глава Минтруда.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили об изменениях в вопросах содействия в трудоустройстве гражданам, которые согласятся переехать на работу в сельскую местность. В ведомстве озвучили сумму, которую смогут получить при трудоустройстве бывшие безработные, переезжая в деревню, а журналисты Telegraf.news изучили новую ведомственную инструкцию и узнали, когда эти средства придётся возвращать государству.

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