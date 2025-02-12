Учитывается ли декрет при назначении пенсии? В Минтруда Беларуси разъяснили нюансы

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Опубликовано: 12.02.2025 18:29 , Обновлено: 12.02.2025

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси объяснили, как на сегодняшний день учитывается период декретного отпуска при назначении пенсии. Также там рассказали, кому для получения выплат в будущем необходимо только 5 лет страхового стажа с ежемесячными взносами в ФСЗН.

В ведомстве напомнили, что при назначении пенсии период ухода за ребёнком до 3 лет включается в общий стаж и тем самым учитывается при исчислении размера выплат. Однако это время засчитывается только одному из родителей или трудоспособных лиц, которые занимаются воспитанием малыша.

[info_b]С 1 января 2021 года общая продолжительность учитываемых в общий стаж периодов ухода за детьми до 3 лет увеличили с 9 до 12 лет.[/info_b]

Однако для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим не только общий, но и страховой стаж — период, когда происходили ежемесячные отчисления с зарплаты в пенсионный фонд. В Минтруда напомнили, что с 2025 года минимальный страховой стаж составляет 20 лет. При этом периоды декретного отпуска в него не засчитываются.

Что касается многодетных матерей, которые родили 5 и более детей и занимались их воспитанием до 8-летнего возраста, им государство предоставило право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет.

При этом требуется:

5 лет страхового стажа (т.е. выплат в ФСЗН),

5 лет общего стажа (с учётом страхового).

“Независимо от возраста пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до 16 лет, при стаже работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственного в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачёта в стаж времени ухода за детьми)”, — обратили внимание в министерстве.

Там добавили, что многодетным матерям, родившим 4 детей и воспитавшим их до 8 лет, трудовая пенсия по возрасту назначается по достижении общеустановленного пенсионного возраста при пониженном страховом стаже 5 лет, а также при наличии 20 лет общего стажа (с учётом страхового).

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ольга Спиридонова напомнила, от чего зависит размер пенсий в нашей стране. Кроме того, она рассказала, в каком случае белорусам назначат социальную выплату, которая с 1 февраля составляет всего 223,82 рубля.

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Также мы рассказывали, что министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко напомнила, кому из белорусов с 1 мая 2025 года положена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 112 рублей. Соответствующая норма прописана в документе «Об изменении законов по вопросам ветеранов», который должен вступить в силу 1 мая.

Кому из белорусов с 1 мая положена доплата к пенсии в 112 рублей? Министр труда и соцзащиты ответила