Лукашенко поручил Головченко отказаться от сдерживания цен. Что взамен?

Опубликовано: 30.12.2024 11:11 , Обновлено: 30.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 30 декабря, заявил, что поручил правительству отказаться от "сдерживания" и "регулирования" цен. "Чтобы не было так, как раньше", - пояснил он.

Лукашенко анонсировал тематическое совещание с правительством, которое он планирует провести в начале января и на котором, по его словам, должна быть выработана “формула справедливого ценообразования”, передало госагентство БЕЛТА.

“Не сдерживанию цен. Может, даже не регулирование цен. Но должна быть формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить - уже цены где-то выросли. Этого быть не должно”, - категорично заявил Лукашенко.

Нынешнюю ситуацию с госрегулированием цен он оценил как “более-менее нормальную”, но потребовал от правительства выработки “формулы справедливого ценообразования”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что “справедливое ценообразование в интересах государства и народа” ещё в сентябре этого года белорусам обещал министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов. Тогда он анонсировал новую систему регулирования цен в Беларуси, которую обещали разработать к концу этого года.

Глава МАРТ пообещал белорусам новую систему регулирования цен «без жестких мер». Когда заработает?