Почему в конфетах «Столичные» засыхает алкогольная начинка? Можно ли их «вернуть к жизни», рассказали на «Коммунарке»

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Опубликовано: 30.12.2024 08:11 , Обновлено: 13.02.2025

Наверное, в Беларуси нет людей, которые не пробовали или хотя бы не слышали про те самые конфеты с алкоголем - «Столичные» от «Коммунарки». Однако многие жалуются, что их начинка слишком быстро засыхает, превращаясь во что-то непонятное. Почему так происходит и можно ли этого избежать, рассказала журналистам Telegraf.news начальник управления по качеству предприятия Анна Козырь.

По словам специалиста ведущей белорусской кондитерской фабрики, срок годности «Столичных» составляет всего 3 месяца, так как больше «начинка не выдерживает». Собственно, это и приводит к тому, что она становится твёрдой, невкусной и похожей непонятно на что. Более того, крайне важным фактором является то, как белорусы хранят эти конфеты после покупки.

Оказывается, в большинстве квартир для этого просто нет подходящих условий.

«Купили — и сразу съели. Мы на фабрике рекомендуем делать именно так, поскольку в наших домах нет оптимальных условий для хранения «кондитерки». Конфеты (а «Столичные» — тем более) нужно хранить сугубо при температуре +15-21°C: только так они не затвердеют и сохранят первоначальный вкус», — объяснила Анна Козырь.

Фото: irecommend.ru

А если положить в холодильник или нагреть?

Увы, но и это не поможет. Исходя из вышесказанного, получается, что температура в холодильнике ниже +15°C, а если их положить в микроволновку, это тоже ни к чему хорошему не приведёт: как бы ни хотелось, но из твёрдой в жидкую начинка не превратится.

К слову, то же самое касается условий хранения в магазинах. Если вы только-только купили конфеты, а начинка уже твёрдая, значит, необходимые условия нарушили и там. Это, по словам эксперта, может произойти из-за экономии на кондиционере, например.

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Исходя из этого, больше шансов купить “Столичные” с не засохшей начинкой будет, если посмотреть на дату изготовления конфет. Поищите в магазинах самую свежую партию - и тогда ничто не сможет испортить вам удовольствие.

Кстати, не все знают, что информация о дате изготовления должна быть и у конфет на развес. Просто не на самой упаковке. По словам работников “Коммунарки”, возле каждой ячейки с конфетами должна быть наклеена маркировка, на которой будут указаны все необходимые цифры. Если ее там нет, поищите внутри. В противном случае можно обратиться к продавцам или заведующему магазином.

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Как белорусам узнать срок годности конфет на развес? На фабрике «Коммунарка» раскрыли «секрет»

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь

К слову, рецептура «Столичных» не менялась на «Коммунарке» 60 лет. В состав конфет входят:

сахар;

тёмный шоколад;

сгущённое молоко;

этиловый ректификованный спирт не ниже высшей очистки;

патока;

ароматизатор «Ваниль».

Можно ли есть конфеты с истекшим сроком годности?

Продолжительность хранения каждого вида конфет разная. Это связано с различными компонентами сладости и уровнем влажности. Те, в которых меньше жира и влаги, сохранятся немного дольше, чем другие.

По данным кондитерской Sweet Factory, большинство сладостей остаются съедобными после истечения срока годности. Но их качество, вкус и текстура со временем ухудшаются. Независимо от этого, вы можете наслаждаться ими, не подвергая риску свое здоровье (если только не сломаете зуб).

Также специалисты отметили, что срок годности на конфетах — это скорее стандартное руководство по тому, когда продукт будет в лучшем виде. В зависимости от типа конфет, они могут просуществовать значительно дольше срока годности, если их правильно хранить.

Когда дело доходит до решения, есть или не есть сладости с истекшим сроком годности, стоит действовать по своему усмотрению. Очевидно, что если вы видите плесень (не путать с белым налетом) и чувствуете неприятный запах, лучшим выходом будет выброс этих конфет в мусорку.

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