Как белорусам узнать срок годности конфет на развес? На фабрике «Коммунарка» раскрыли "секрет"

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Опубликовано: 29.12.2024 13:32 , Обновлено: 13.02.2025

Многие белорусы жалуются, что при покупке конфет на развес нельзя посмотреть, где и когда они сделаны. Ведь берёшь шоколадку или сладости в упаковке — всё чётко: дата изготовления и срок годности указаны чёрным по белому. А что делать с продукцией, которую насыпаешь прямо с витрины? На столичной фабрике «Коммунарка» журналистам Telegraf.news рассказали, как быть в такой ситуации.

Оказывается, возле каждой ячейки с конфетами должна быть наклеена маркировка, на которой будут указаны все необходимые цифры. Другими словами, как продукция поступает в магазин? Правильно, в коробках. И вот эту маркировку с каждой упаковки продавцы и обязаны наклеить рядом с тем или иным видом конфет. Если её нет на ящике, этикетка должна находиться внутри.

«В наших фирменных магазинах у каждого ящика с рассыпными конфетами такие маркировки есть. В случае, если по какой-то причине вы её не нашли, нужно обратиться к продавцу или позвать заведующего. У них вся эта информация имеется, и они обязаны предоставить её покупателю», — объяснила начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь.

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь. Фото Telegraf.news

У каких конфет “Коммунарки” самый маленький срок годности?

Самый маленький срок годности - у конфет ручной работы, где сроки хранения могут не превышать и 14 дней. Такие продают, например, в кафетериях и фирменных магазинах “Коммунарки”.

Фото Telegraf.news

Из тех, что продают во всех магазинах, меньше всего хранятся конфеты торговой марки «Столичные» — те самые, что с алкоголем. Их специалисты рекомендуют съедать сразу после покупки и не хранить в шкафу, холодильнике или где-то ещё. Официальный срок годности – 3 месяца.

Однако большинство конфет «Коммунарки» всё-таки менее прихотливы и могут сохранять вкусовые качества до 12 месяцев. Опять же, при соблюдении трёх необходимых условий:

температура хранения — от +15°C до +21°C,

отсутствие прямых солнечных лучей,

влажность не более 75%.

Почему шоколад и конфеты хранятся так долго?

К слову, по словам Дарина Детвайлера, эксперта по безопасности пищевых продуктов и доцента, в целом срок годности закрытого темного шоколада составляет два года, а закрытого молочного шоколада — один год.

Однако он отметил: чтобы шоколадки и конфеты “прожили” как можно дольше, его необходимо хранить в сухом и прохладном месте.

Процесс производства шоколада "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Кроме того, Детвайлер заявил, что если упаковка конфет открыта, срок годности сокращается вдвое: до одного года для твердого темного шоколада и до шести месяцев для твердого молочного шоколада.

А по информации Hotel Chocolat, лондонского продавца и производителя высококачественного шоколада, одной из причин, по которой он хранится так долго, является то, что он «не содержит воды, которая необходима бактериям для роста и процветания».

Повышенная влажность — причина того, что срок годности молочного шоколада вдвое короче, чем у темного шоколада, подчеркнул Детвайлер.

«Молоко увеличивает процент влажности, а влажность делает пищу более восприимчивой к бактериям и микроорганизмам», — пояснил он.

Кроме того, добавление таких ингредиентов, как нуга, вишня и орехи, сокращает срок хранения.

Как понять, что шоколад испортился?

В компании-производителе шоколадниц (машин для производства шоколада на дому) CocoTerra назвали 3 признака, на которые нужно обратить внимание.

Прогорклость

Со временем, особенно при неправильном хранении, жир в шоколаде может прогоркнуть. Это придаст шоколаду неприятный вкус и неприятный запах. Молочный шоколад и белый шоколад с большей вероятностью прогоркнут из-за дополнительного молочного жира. Однако по сравнению с оливковым и растительным маслами, шоколад не так легко прогоркает.

Форма

Шоколад может покрыться плесенью, если он подвергается воздействию влаги или хранится во влажной среде. Рост плесени — явный признак того, что шоколад больше не пригоден для употребления в пищу.

Пушистый налет, распространяющийся от поверхности шоколада, является признаком плесени.

Неприятные запахи

Когда шоколад приобретает необычный запах, это может быть признаком порчи или ухудшения качества. Он легко впитывает запахи из окружающей среды, поэтому, если ваш шоколад пахнет не очень приятно, лучше всего его выбросить.

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