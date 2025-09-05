Нацбанк предложил открыть в Беларуси криптобанк

Опубликовано: 05.09.2025 15:18 , Обновлено: 05.09.2025

На совещании у Александра Лукашенко по вопросам развития криптосферы прозвучала инициатива о создании в Беларуси криптобанка. Это предложение озвучил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров.

По его словам, которые привела пресс-служба регулятора, Президент в целом поддержал эту идею. Ключевое условие — на уровне Главы государства должны быть приняты все решения, чтобы потенциальные инвесторы «чётко понимали правила игры».

«Гарантии, по сути, будут на уровне государства и подписаны Президентом в форме указа», — заявил Егоров. Он уточнил, что в течение месяца Национальный банк совместно с правительством подготовят и внесут на подпись соответствующий проект указа.

[inf] Что такое криптобанк и где они уже работают? Если говорить простыми словами, чаще всего криптобанк — это финансовое учреждение, которое работает как мост между миром традиционных денег и миром криптовалют. В отличие от обычной криптобиржи, такой банк действует под лицензией, как и любой другой банк в стране. Подобные банки уже работают, например, в Швейцарии (например, Amina Bank, Sygnum), Лихтенштейне (Bank Frick) и Германии.

Они позволяют клиентам обменивать обычные деньги на криптовалюту и обратно, хранить цифровые активы на защищённых счетах, предлагать кредиты под залог криптовалюты и предоставлять услуги «стейкинга» — аналога банковского депозита для цифровых активов. Некоторые даже выпускают платёжные карты, привязанные прямо к криптокошельку.[/inf]

Представитель Нацбанка также сообщил, что новые правила будут «привлекательными» не только для белорусских, но и для зарубежных инвесторов, учитывая, по озвученной на совещании статистике, высокие обороты действующих в стране криптобирж.

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Напомним, не так давно Нацбанк анонсировал планы «однозначно установить запрет на использование» криптовалют в качестве средства платежа внутри страны, подчёркивая, что единственным законным средством является белорусский рубль.

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Весной этого года регулятор официально опровергал слухи о выпуске государственной криптовалюты «зубр», назвав эту информацию первоапрельской шуткой и подчеркнув, что таких планов у него нет.

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Параллельно с этим Нацбанк работает над созданием цифрового белорусского рубля (ЦБР), который не является криптовалютой, а представляет собой третью форму национальных денег (наравне с наличными и безналичными). Его полноценное внедрение запланировано на 2026 год.

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Ранее также звучали идеи разрешить традиционным банкам выпускать собственные токены через резидентов ПВТ, чтобы привлечь инвестиции.