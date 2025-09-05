Лукашенко потребовал внедрить «более тонкие или толстые надстройки» в сфере криптовалют — «Так дело не пойдёт»

Опубликовано: 05.09.2025 12:42 , Обновлено: 05.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на специальном совещании потребовал сохранить «технологическое лидерство» Беларуси и «не упустить тренды» в сфере криптовалют. По его словам, для этого необходимо разработать новые «прозрачные правила игры» и внедрить «более тонкие или толстые надстройки».

Лукашенко заявил о росте криптосектора в рамках Парка высоких технологий. По его данным, число профильных компаний выросло с конца прошлого года с 14 до 18, а количество их клиентов превысило 300 000 человек.

Оборот, как сообщила пресс-служба политика, за 7 месяцев этого года достиг 1,7 млрд долларов , а по итогам года может составить 3 млрд долларов. «Молодцы», — оценил Президент, но в то же время перешёл к проблемам.

Основной претензией стали данные проверки КГК. «Как мне докладывает Комитет госконтроля, результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствуют о необходимости какой-то более тонкой или толстой надстроек такой деятельности», — сказал Лукашенко.

«Почему нарушались все эти процессы? Зачем их было нарушать, в чем причина? Денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются. Так дело не пойдёт», — добавил он.

Он заявил, что поручал разработать комплексное регулирование сферы ещё в 2023 году, однако «до сих пор согласованных документов на столе нет».

По итогам совещания Президент поставил задачу определить задачи госорганов и ПВТ, а также разработать новое правовое регулирование, которое позволило бы «добросовестным субъектам хозяйствования и дальше спокойно работать в нашей цифровой гавани», но при этом гарантировало бы финансовую стабильность и безопасность для государства.

Напомним, в 2017 году Беларусь одной из первых в мире легализовала операции с криптовалютами, подписав Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Этот документ, по задумке, должен был создать внутри Парка высоких технологий «цифровую гавань» с беспрецедентными налоговыми льготами и привлечь в страну криптобизнес.

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