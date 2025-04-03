Появится ли в Беларуси своя государственная криптовалюта? В Нацбанке ответили на слухи

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Опубликовано: 03.04.2025 12:52 , Обновлено: 03.04.2025

Национальный банк Беларуси 3 апреля ответил на слухи о появлении в стране государственной криптовалюты. Соответствующую новость со ссылкой на пресс-службу регулятора 1 апреля разместило госагентство "Минск-Новости".

Эту новость в Нацбанке [link href=“https://t.me/pressnbrb/2727” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] шуткой, сказав при этом, что им стали звонить люди, желающие купить “зубра” (так “Минск-Новости” назвало в своем тексте анонсированную криптовалюту).

“К реальности эта “новость” не имеет ни малейшего отношения. Национальный банк не планировал и не планирует выпускать свою криптовалюту”, - подчеркнули там.

Иллюстрация: Нацбанк Беларуси

И пообещали при возникновении таких планов обязательно сообщить об этом на официальном сайте Нацбанка и в его официальном Telegram-канале. Регулятор призвал журналистов “более ответственно подходить к выбору тем для первоапрельских шуток”. “Всегда найдутся мошенники, желающие продать доверчивым гражданам “новую криптовалюту”, - пояснили в ведомстве.

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В сообщении госагентства “Минск-Новости” 1 апреля [link href=“https://minsknews.by/v-belarusi-poyavitsya-naczionalnaya-kriptovalyuta-zubr/” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что “Нацбанк Беларуси объявил о выпуске уникальной криптовалюты под названием “зубр” и что после этой даты приобрести ее якобы смогут все желающие белорусы.

Впрочем, по состоянию на 3 апреля в этой новости издания есть блок со скрытым текстом “С 1 Апреля”. Но неизвестно, сразу после публикации сообщения он там был или его добавили позже.

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