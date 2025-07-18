Нацбанк Беларуси анонсировал «однозначный запрет» на платежи криптовалютой

Опубликовано: 18.07.2025 11:57 , Обновлено: 18.07.2025

Нацбанк инициировал внесение изменений в белорусское законодательство, которое регулирует операции с криптоактивами. Об этом стало известно после встречи его главы Романа Головченко с председателем Национального банка Казахстана Тимуром Сулейменовым.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, в Беларуси этот сегмент финансового рынка «динамично растёт» и его значимость необходимо учитывать при «поддержании финансовой стабильности».

«В этой связи планируется усовершенствовать законодательство, регулирующее деятельность с криптоактивами — чётко определить их место в системе гражданских прав, однозначно установить запрет на использование в качестве средства платежа, оптимизировать требования к профильному бизнесу, сформировать должные механизмы защиты его клиентов», — заявил регулятор.

Напомним, сейчас белорусам разрешено владеть криптовалютами, осуществлять майнинг, обменивать, покупать и продавать их через резидентов Парка высоких технологий, а также дарить и завещать.

Совершать с их помощью платежи разрешения нет, поскольку единственное законное платежное средство в Беларуси — белорусский рубль. Однако белорусским компаниям в определённых случаях разрешено использовать токены во внешнеторговых расчётах, отметил портал Office Life.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Совмин постановил рассчитывать налоговую базу при операциях с токенами.

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