МВД предложило ужесточить в Беларуси условия продажи пиротехнических изделий из-за «рисков и угроз» 2025 года

Опубликовано: 29.04.2024 14:33 , Обновлено: 29.04.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, предполагающего изменение действующего закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания". В числе прочего, данный документ предусматривает ужесточение условий продажи пиротехнических изделий в Беларуси.

Общественное обсуждение законопроекта, текст которого выложили открытый доступ на Правовой форум Беларуси, продлится с 29 апреля по 9 мая 2024 года. В обосновании к предложенному постановлению указано, что изменить правила продажи пиротехнических изделий бытового назначения в Беларуси предложило Министерство внутренних дел (МВД). В случае, если предложение будет одобрено, изменения не коснутся:

бенгальских огней (свечей),

хлопушек,

тортовых свечей (фонтанов холодного огня).

А вот правила продажи петард и фейерверков в МВД предложили ужесточить. В обосновании к документу особо подчёркивается, что “тема широкой доступности пиротехнических изделий для граждан особенно актуальна в преддверии значимых для страны политических событий, которые планируется провести в 2025 году”. В ведомстве спрогнозировали “определенные риски и угрозы в период электоральной кампании 2025 года”.

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В МВД отметили, что в состав пиротехнических изделий входят “взрывоопасные вещества”, поэтому “в руках отдельных категорий граждан, в том числе придерживающихся экстремистских и террористических взглядов, сформированных на основе западной пропаганды”, даже обычные фейерверки и петарды “могут стать травмоопасным и даже смертельным оружием”. По мнению экспертов ведомства, с помощью пиротехнических изделий “агрессивно настроенные граждане” могут причинить тяжкие телесные повреждения “как гражданам, так и сотрудникам органов внутренних дел, пресекающим противоправные действия”.

В МВД посетовали на то, что сегодня регламентирующие этот вопрос нормативные правовые акты “не в полной мере регулируют правила хранения и реализации пиротехнических изделий”.

“Субъекты хозяйствования осуществляют торговлю пиротехническими изделиями всем, у кого имеется спрос, при этом в отдельных случаях с нарушениями требований законодательства, как результат не единичны случаи причинения гражданами себе и окружающим телесных повреждений”, - указано в обосновании документа.

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На основании этих рекомендаций МВД МАРТ предложил изменить правилах продажи пиротехники следующим образом:

пиротехнические изделия I и II классов опасности продавать в магазинах, павильонах, киосках;

пиротехнические изделия IIIa и III подклассов опасности продавать только в специализированных магазинах по продаже пиротехнических изделий, а также через интернет.

В документе также содержатся конкретные требования к помещениям, в которых могут продавать бытовую пиротехнику, связанные с безопасностью и условиями хранения этого товара.

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