С гранатометчиками. В МВД Беларуси создали отряд спецназа для борьбы с диверсантами. Где?

Опубликовано: 23.04.2024 16:28 , Обновлено: 23.04.2024

В Могилеве во внутренних войсках МВД на базе войсковой части 6713 создали двенадцатый отряд специального назначения "Гром". Его командир Виктор Смолич рассказал агентству БелТА, чем займется отряд, кто в него вошел и какое вооружение у "Грома".

“Мы будем выполнять задачи по работе с блоком криминальной милиции по задержанию преступников, а также других элементов, которые будут нарушать покой страны и граждан. Основной упор также будет сделан на борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, незаконными вооруженными формированиями в особых условиях”, - рассказал Смолич.

Фото: агентство БелТА

По его словам, место дислокации “Грома” - Могилев и Бобруйск. В состав отряда включили несколько боевых групп, в том числе расчеты огневой поддержки. “Для выполнения поставленных задач в отряде есть специалисты самого широкого профиля. Это снайперы, пулеметчики, гранатометчики. На вооружении отряда находятся несколько видов оружия, а также разведывательно-ударные дроны”, - отметил командир отряда спецназначения.

Фото: агентство "БелТА"

И добавил, что к боевому слаживанию бойцы “Грома” приступят через неделю в учебном центре внутренних войск. Кстати, Смолич также рассказал, что название спецназу дали неслучайное. “Гром” расшифровывается как готовность, решительность, отвага и мужество. Именно эти качества присущи военнослужащим нашего отряда”, - заявил он.

Не только в Могилеве

Созданию “Грома” предшествовало распоряжение МВД по наращиванию потенциала спецназа внутренних войск. Уже сформировали отряды специального назначения в Минской, Брестской, Гродненской, Гомельской областях.

“На вооружении отрядов специального назначения состоят минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, большое количество пулеметов крупного калибра”, - перечислил первый заместитель командующего внутренними войсками Беларуси - начальник штаба Александр Быков.

Фото: агентство "БелТА"

Кроме того, по его словам, для спецназов создали центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов различных типов, “большое количество” FPV-дронов. “Бронированная техника, средства повышенной проходимости, пикапы, квадроциклы, катера, болотоходы - это еще далеко не весь перечень используемой спецназом внутренних войск техники”, - заявил Быков.

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