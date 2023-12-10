В Бобруйске петарда взорвалась прямо в руках у школьника
В одно из учреждений здравоохранения Бобруйска Могилёвской области в субботу, 9 декабря, доставили подростка 2007 года рождения пиротравмами руки. О госпитализации в 22:20 сообщили в МЧС Беларуси.
Медики оказали мальчику, ученику 10 класса, необходимую помощь и выяснили, что травмы он получил в результате взрыва петарды - та сдетонировала прямо у него в руке.
В Могилевском областном управлении МЧС Беларуси напомнили, что использование петард несовершеннолетними таит в себе опасность, как для самих детей, так и для окружающих по нескольким причинам:
- они могут привести к серьезным травмам, как самого ребёнка, так и случайных прохожих, включая ожоги, повреждения рук, лица, глаз и слуха (в некоторых случаях пострадавших не удаётся спасти даже медикам);
- неконтролируемый взрыв петарды может спровоцировать пожар (особенно, когда дети бросают петарды вблизи зданий и легковоспламеняющихся материалов);
О характерных “сезонных” пиротравмах на днях в интервью агентству БелТА рассказал заведующий травмпунктом Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Василий Степанов. По его словам, число таких травм обычно возрастает в 20-х числах декабря и в первые дни января.
“Чаще встречаются повреждения верхних конечностей, могут быть отчленения пальцев, рваные раны с повреждением сухожилий, открытые переломы. Могут быть ожоги лица,” - описал Степанов наиболее частые случаи из собственной практики.
В свою очередь в МЧС подчеркнули, что особую опасность представляет не сработавшая пиротехника.
“Ребенок чисто инстинктивно может подойти, чтобы выяснить – почему ракета не улетела в небо. Традиционные действия – потрясти и заглянуть внутрь”, - рассказали спасатели. Таки действия нередко приводят к несчастным случаям.
В МЧС напомнили правила использования новогодней пиротехники
В преддверии новогодних праздников в МЧС также напомнили о правилах использования пиротехники:
- Приобретать легальные фейерверки, которые продаются в официальных торговых точках со всей необходимой документацией, не покупать их с рук и не пытаться изготовить их самостоятельно.
- В помещении применять только ту пиротехнику, которая специально для этого предназначена (на упаковке она помечена соответствующим образом производителем). Речь, в первую очередь, о тонких бенгальских огнях и небольших фонтанчиках.
- Летающую пиротехнику запускать только на улице, на открытом пространстве и вдали от жилых домов и зданий.
- Запускать ракеты вертикально вверх и ни при каких обстоятельствах не направлять на людей.
- Не брать с собой на праздничный салют домашних питомцев - никто не может предсказать их реакцию на взрывы и залпы пиротехники.
“А самая главная работа, как всегда – профилактическая. Постарайтесь выбрать время и до новогодней ночи объяснить детям – на каких принципах работает пиротехника, какими поражающими факторами она обладает, объясните, какую опасность она может представлять как для самих ребят, так и для окружающих”, - подчеркнули в МЧС.