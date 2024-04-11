МВД объявило об усилении патрулей и начале интернет-разведки в Беларуси. Что известно?

Опубликовано: 11.04.2024 19:34 , Обновлено: 11.04.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на селекторном совещании объявил об усилении пропускного режима на некоторых объектах, досмотре авто и увеличении патрулей в населенных пунктах страны. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД.

Как рассказали в ведомстве, из-за теракта в Подмосковье в России белорусская милиция приняла дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. В частности, сейчас проводят “интернет-разведку” для обнаружения возможных призывов и действий по подготовке терактов и экстремистских акций.

Кубраков отметил, что в местах массовых мероприятий усилили пропускной режим, увеличили плотность дежурящих там патрулей с вооружением сотрудников автоматическим оружием.

Там же въезжающие или припаркованные на стоянках транспортные средства, как рассказали в МВД, обязательно досматривают. Кроме того, проверяют сдаваемые в камеры хранения вещи.

«Мы их сюда доставим» — Кубраков рассказал, что делает «интернет-разведка» МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news рассказывал, что сотрудники гродненской милиции предупредили жителей о проведении рейдов в подъездах жилых домов. За неправильное хранение велосипедов пообещали привлечь к ответственности.

Штраф до 800 рублей. Гродненские милиционеры решили проверить, как белорусы хранят велосипеды в подъездах