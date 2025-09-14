"Можно хоть все поле перекопать" - Белорусам предложили картошку даром. Где и почему?

🎥 Видео

Опубликовано: 14.09.2025 22:15 , Обновлено: 14.09.2025

В соцсети TikTok появилось видео, где девушка предлагает всем желающим белрусам бесплатно взять картошку. Нюанс в том, что для этого не нужно самостоятельно выкопать. Почему такая щедрость?

Поле, где выросла заветная бесплатная картошка - находится Краснополье Могилевской области. Телефон владелица оставила прямо в описании ролика.

“Всем привет. Кому нужна картошка, можете приезжать и забрать даром. Копайте, забирайте”, - сказала автор видео, на котором видно, что клубни очень даже крупные.

В комментариях люди во мнениях разошлись. Одни похвалили за щедрость, другие задались вопросом, будут ли желающие.

“Вот меня реально сейчас интересует судьба этой картошки. Столько семей с детьми сидят, просят помощи, в т.ч. и из Беларуси. Столько говорят, что всё дорого! А здесь с минимальными затратами, там же не сказано всё поле перекопать. Очень интересно, откликнется кто или нет”, - написала одна из зрительниц.

На что автор видео предложила: “Можно и всё поле перекопать, пусть забирают”.

На вопрос же, почему решили раздать, она рассказала, чтоэтот год для стал неурожайным. “Выкопать картофель стоит дорого. Мы просто увеличим свои расходы”, - уточнила автор видео.

Другие зрители предложили всё-таки продавать картофель прямо на поле: “Ну, пригласите народ станьте с весами у поля,кто сколько накопал сам, на весы по 50 копеек кг… хоть на топливо отобьётесь”.

Но и тут хозяйка поля была непреклонна: “Нам не станет от этого лучше. Вложенные деньги и силы уже не вернём. А так хоть немного добра сделаем”.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предупредило председателей облисполкомов и Минского горисполкома о персональной ответственности за наличие овощей и фруктов на прилавках белорусских магазинов в межсезонный период.

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Тем временем в белорусских магазинах картошка появилась по цене ниже рубля.

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При этом, по данным Минсельхозпрода, средняя урожайность картошки в Беларуси в 2025 году выше прошлогодней на 17,7 ц/га. Осенью прошлого года ведомство сообщало , что средняя урожайность картофеля по стране составляла 309,1 ц/га.

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Кстати слишком низкие цены на картофель могут привести к не меньшим проблемам, чем высокие. О чем свидетельствует пример польских фермеров, которые пригрозили отказаться от выращивания корнеплодов из-за нерентабельности.

Польские фермеры пригрозили отказаться от выращивания картофеля. Что происходит?