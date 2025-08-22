В Минске начали продавать молодую картошку за 78 копеек за кг

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Опубликовано: 22.08.2025 11:30 , Обновлено: 22.08.2025

В одном из магазинов Минска начали продавать килограмм картошки урожая 2025 года по 78 копеек. Журналисты Telegraf.news посмотрели, где еще не слишком высокие цены на корнеплоды.

Так, низкую цену на картофель в столичном магазине «7 пятниц xxl» на улице Тимирязева, 28 заметил Blizko.by 22 августа. Вот как она выглядит:

К слову, журналисты Telegraf.news узнали, что мелкий картофель за 1,19 продают в Edostavka (правда, год урожая не указан). Причем, покупатели в отзывах пишут, что он вовсе “не мелкий”.

Там же ранний для запекания стоит 1,49 рубля.

А в GreenDostavka картофель ранний свежий можно купить также за 1,49/кг.

Цены на остальной картофель, согласно сайтам белорусских магазинов, пока еще выше 1,50 BYN.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 20 августа отчиталось о начале сезона уборки картофеля. В ведомстве также озвучили первые цифры по урожайности этого важного для белорусов корнеплода.

В Беларуси начали уборку картошки. Минсельхозпрод отчитался об урожайности