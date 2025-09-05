МАРТ пригрозил чиновникам персональной ответственностью за нехватку овощей в межсезонье

Опубликовано: 05.09.2025 09:24 , Обновлено: 05.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предупредило председателей облисполкомов и Минского горисполкома о персональной ответственности за наличие овощей и фруктов на прилавках белорусских магазинов в межсезонный период. Такую же персональную ответственность возложили и на руководителей организаций, которые занимаются заготовкой и дальнейшей поставкой сезонной продукции в рамках государственного заказа.

Об это чиновников и руководителей предприятий предупредили во время рабочей встречи, организованной МАРТ по вопросам формирования стабилизационных фондов страны на межсезонный период 2025/2026 года. По данным пресс-службы ведомства, на встрече с чиновниками под руководством замминистра Светланы Короткевич присутствовали порядка 100 представителей белорусских производителей плодоовощной продукции и торговых организаций.

По планам правительства, в стабилизационных фондах на нужды торговли и социальной сферы должно быть заложено порядка 149 тыс. тонн плодоовощной продукции:

около 110,84 тыс. тонн - для торговых сетей,

почти 38 тыс. тонн — для учреждений социальной сферы.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся заключения договоров на поставки овощей и фруктов в рамках госзаказа, конкретные требования к качеству поставляемой продукции, а также вопросы взаимодействия ответственных лиц по обеспечению внутреннего рынка плодоовощной продукцией в межсезонье.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом в Кодекс об административных правонарушениях внесли поправки, которые ввели ответственность за нарушения требований по поставке и продаже плодоовощной продукции из стабилизационных фондов. Теперь за непоставку или недопоставку этой продукции, а также за её отсутствие в торговом объекте в межсезонный период, предусмотрены штрафы в размере от 5 до 200 базовых величин ( от 210 до 8400 рублей ).

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