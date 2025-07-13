Польские фермеры пригрозили отказаться от выращивания картофеля. Что происходит?
Начало картофельного сезона 2025 года в Польше не порадовало фермеров. Он начался с резкого падения цен, что создало серьёзную проблему для производителей. По данным Nieuwe Oogst, ранний картофель на оптовом рынке в Польше продаётся всего по 10 евро за 100 килограммов, а прошлогодние запасы – ещё дешевле (около 5 евро).
Такое положение дел, конечно, может порадовать простых потребителей, ведь картошка в магазинах дешёвая. Но всё это может обернуться проблемами для сельскохозяйственных организаций и фермеров.
В чём дело?
А в том, что бельгийские компании, работающие в этом секторе ( Viaverda и Fiwap ), установили начальную цену в 10 евро за 100 килограммов. Это касается раннего картофеля соответствующего размера и качества.
Текущая ситуация кардинально отличается от двух предыдущих сезонов, когда цены в начале сезона были исключительно высокими, — сообщили аналитики рынка.
В прошлом году первые цены составляли 60 евро за 100 килограммов, тогда как годом ранее ранний картофель продавался по 65 евро за 100 килограммов.
Ранее столь низкие цены были зафиксированы только в 2020 году, когда пандемия вызвала серьёзные проблемы со сбытом.
Падение цены более чем на 80% по сравнению с прошлым годом демонстрирует масштаб кризиса, с которым столкнулись сельхозпроизводители.
Слабая активность переработчиков
В настоящее время перерабатывающие предприятия проявляют крайне слабый интерес к раннему картофелю. В результате количество сделок на рынке значительно сократилось.
Несмотря на относительно раннее начало сезона, объёмы продаж значительно не соответствуют ожиданиям производителей. Отсутствие спроса в сочетании с доступностью продукта ещё больше снизило цены. Такая стоимость продуктовой картошки едва превышает себестоимость картофеля, предназначенного для корма животных.
Польские СМИ пишут, что низкие цены на все основные сорта картофеля свидетельствуют о системном кризисе на рынке картофеля.
Ведь при текущих ценах многим из них будет сложно покрыть производственные затраты, что ставит под сомнение рентабельность выращивания клубней.
Если рыночная конъюнктура не улучшится в ближайшие месяцы, многим фермерам, возможно, придётся ограничить или полностью отказаться от выращивания картофеля в ближайшие годы, — считают эксперты отрасли.
Картофельный бум в Европе
Вообще же в Европе наблюдается картофельный бум. Так получилось, что многие фермеры в странах Евросоюза взялись за выращивание картошки из-за высоких цен последних двух лет.
Так, в 2025 году площадь посевов картофеля в Нидерландах превысила 164 000 гектаров. Это исторический рекорд для столового картофеля.
NEPG (North-Western European Potato Growers) в 2025 году предварительно оценила рост посевных площадей картофеля в ведущих странах-производителях ЕС (Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии) в 5%, что указывает на потенциальный рост производства в ЕС в этом году.
Этот сценарий подтверждается июньским прогнозом Европейской комиссии (Mars Bulletin), который указывает на рост средней урожайности картофеля в ЕС в 2025 году на 1% в годовом исчислении, несмотря на 5%-ное снижение в Германии.
Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров снял запрет на ввоз и продажу в Беларуси картошки, лука, капусты, яблок из “недружественных стран”. Соответствующее постановление № 287 27 мая подписал премьер-министр Александр Турчин.
Снятие этого запрета в правительстве Беларуси назвали «ответом» на одобрение Европарламентом увеличения таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельхозпродукции и удобрений из Беларуси.