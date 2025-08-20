В Беларуси начали уборку картошки. Минсельхозпрод отчитался об урожайности

Опубликовано: 20.08.2025 10:58 , Обновлено: 20.08.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 20 августа отчиталось о начале сезона уборки картофеля. В ведомстве также озвучили первые цифры по урожайности этого важного для белорусов корнеплода.

По данным профильного ведомств на утро 20 августа, белорусские аграрии уже убрали с полей более 12 тысяч тонн картофеля. Средняя урожайность, по расчётам Минсельхозпрода, выше прошлогодней на 17,7 ц/га.

[inf]Осенью прошлого года ведомство сообщало, что средняя урожайность картофеля по стране составляла 309,1 ц/га.[/inf]

Согласно заявлению ведомства, более высокие показатели урожайности в этом году и по зерновым - выше прошлогодней на 8,6 ц/га. По оперативным данным на 20 августа, в Беларуси уже намолотили почти 7,7 млн тонн зерна (в статистику по зерновым в белорусском Минсельхозпроде включают также рапс).

Зерновые и зернобобовые культуры (без учёта кукурузы) в Беларуси уже убраны с 83 % площадей.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в начале месяца министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов пообещал белорусам хороший урожай по итогам уборочной кампании — больше прошлогоднего, несмотря на непростые погодные условия, в которых в этом сезоне приходится работать аграриям. Глава ведомства спрогнозировал “сложности в уборке” и не исключил вероятности “больших потерь” на полях.

Глава Минсельхозпрода предрёк «большие потери» на полях, но пообещал белорусам урожай выше прошлогоднего