Минтруда предупредило белорусов об изменении уплаты взносов в ФСЗН. Кому предложило доплачивать в конце года?

Опубликовано: 06.08.2024 21:27 , Обновлено: 06.08.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило проект закона "Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения". Сейчас документ рассматривает профильная комиссия Палаты представителей Национального собрания. А в Минтруда пояснили основные нововведения законопроекта.

Так, для белорусов, которые платят налог на профессиональный доход (НПД), предусмотрели право (при наличии желания) доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). В конце календарного года там для каждого плательщика этого налога рассчитают сумму взносов на пенсионное страхование, что позволит сформировать полный страховой стаж.

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Напомним, чтобы не попасть в “пенсионную ловушку” и получать трудовую пенсию, в Беларуси необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа (в 2024 году - 19,5 лет, в 2025-м - 20). Для плательщиков НПД страховой стаж начисляется только при достижении определенной суммы взносов на пенсионное страхование.

Плательщик НПД платит взносы по ставке 29% от дохода, который не меньше значения минимальной зарплаты.

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В частности, в ФСЗН рассчитают сумму разницы между минимальным значением уплаты взносов в бюджет фонда на пенсионное страхование для формирования полного страхового стража и фактически уплаченной суммой.

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В Минтруда отметили, что в таком случае плательщик НПД сам решает, будет ли он доплачивать взносы в ФСЗН.

Кроме того, законопроект предусматривает для индивидуальных предпринимателей (ИП) изменение порядка уплаты взносов в ФСЗН исходя из размера минимальной заработной платы с учетом получаемого дохода. При этом будет учитываться чистый доход. Вот какая система:

Для ИП, получивших доход за календарный год до 12 минимальных заработных плат (МЗП), – взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% из фактического дохода (действующая норма – не ниже, чем из размера 12 МЗП). Для ИП с доходом за календарный год от 12 МЗП до 12 средних заработных плат по стране (СЗП) – взносы в ФСЗН вносятся в размере 35% из 12 МЗП (так же сейчас и в действующем законодательстве). Для ИП с доходом за календарный год от 12 СЗП до 60 СЗП – взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% из 24 МЗП (действующая норма – не ниже, чем из размера 12 МЗП). Для ИП с доходом за календарный год более 60 СЗП – взносы в ФСЗН вносятся в размере 35% из 36 МЗП (в действующем законодательстве – не ниже, чем из размера 12 МЗП).

При этом для ИП, которые платят единый налог, сохраняется действующая схема: взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% от МЗП за месяцы уплаты единого налога.

В МНС рассказали, как белорусам оплатить в рассрочку введённый с 2024 года единый имущественный платёж

[info_b]Подробнее с основными нововведениями законопроекта и примерами расчетов можно ознакомиться в тексте комментария Минтруда. А полностью с законопроектом - на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Министерстве по налогам и сборам (МНС) назвали точную дату, когда белорусы смогут начать вносить единый имущественный платеж, который заменил собой сразу три обязательных налоговых сбора: транспортный налог, земельный и налог на недвижимость. Оплату за прошлый год необходимо произвести до 15 ноября 2024 года, но пока сделать это в удобном формате через личный кабинет физлица или систему ЕРИП у белорусов возможности нет.

МНС извинилось перед белорусами. Что произошло?

Также мы приводили подробную инструкцию, как белорусам вносить единый имущественный платеж. Сделать это можно не только через личный кабинет плательщика или ЕРИП, но и через отделения банков и почтовой связи.

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