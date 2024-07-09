В МНС рассказали, как белорусам оплатить в рассрочку введённый с 2024 года единый имущественный платёж

Опубликовано: 09.07.2024 18:10 , Обновлено: 09.07.2024

В Министерстве по налогам и сборам рассказали, как белорусам оплатить единый имущественный платёж, который ввели в стране с 2024 года. Напомним, этот вид налога представляет собой три других — транспортный налог, налог на землю и на недвижимость. Теперь вместо трёх схожих действий нужно выполнить всего лишь одно. Кроме того, в МНС заверили, что оплату можно произвести в рассрочку, то есть частями.

По словам начальника главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрея Ковалевского, единый имущественный платёж — это новый способ оплаты, “очень удобный для плательщика”. Например, если раньше физлицу нужно было совершать схожие действия три раза, то теперь — один, поскольку в МНС свели все налоги в одну сумму. Ожидается, что это поможет сэкономить время.

При этом Ковалевский обратил внимание, что всю сумму необязательно оплачивать сразу: человек может это сделать частями, “исходя из возможностей”, передало информагентство “БелТА”.

Кроме того, теперь распределение по соответствующим бюджетам будет производиться самой налоговой. По словам представителя МНС, это позволит избежать ошибок, когда физическое лицо, например, заплатило налоги “не туда”.

”…В таком случае идут дальнейшие бюджетные переброски, информирование, выяснение обстоятельств. Сегодня нужно просто уплатить сумму, дальше она будет распределена уже непосредственно силами налоговых органов”, — отметил представитель МНС.

Андрей Ковалевский подчеркнул, что уже в ближайший месяц налоговая начнёт направлять извещения физическим лицам-плательщикам. Они, как и раньше, будут приходить по почте. Тем белорусам, у кого есть личный кабинет, извещения дополнительно направят и туда.

Заплатить налог можно четырьмя способами:

через личный кабинет плательщика;

через систему «Расчёт» (ЕРИП);

через отделения банков;

через отделения почтовой связи.

В МНС объяснили, как с 1 января белорусам оплачивать единый имущественный платеж