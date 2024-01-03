В МНС объяснили, как с 1 января белорусам оплачивать единый имущественный платеж

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Опубликовано: 03.01.2024 15:42 , Обновлено: 03.01.2024

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) дали подробную инструкцию, как с 1 января 2024 года белорусам вносить единый имущественный платеж, который заменил собой сразу три налоговых сбора - транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость.

С принятием новой редакции Налогового кодекса белорусским налогоплательщикам достаточно совершить один платеж на счет республиканского бюджета (по месту постановки на учет физического лица) по коду 03101.

МНС предупредила о новом «комфортном» платеже с 1 января. Коснется большинства белорусов?

Как и в прошлом году, заплатить налог можно четырьмя способами:

через Личный кабинет плательщика;

через систему “Расчёт” (ЕРИП);

через отделения банков;

через отделения почтовой связи.

Наиболее простым из них, очевидно, является оплата через ЕРИП, поскольку для этого плательщику достаточно зайти в ставший уже привычным для большинства белорусов интернет-банкинг. В МНС дали пошаговую инструкцию для этого:

Выбрать вкладку “Платежи и переводы” / “Система “Расчет”» (ЕРИП)”. Выбрать вкладку “Налоги”. Выбрать свою область или город. Выбрать свой район. Выбрать вкладку Единый имущественный платеж:

для погашения задолженности по налогам - выбрать “Единый имущественный платеж”,

для уплаты пени - выбрать раздел “Пеня” и далее - “Единый имущественный платеж”.

Ввести свой учетный номер плательщика (УНП), используя при этом латинскую (английскую) раскладку и заглавные буквы алфавита, не ставя пробелы. В открывшемся окне проверить введённые данные и нажать “Оплатить” для проведения платежа.

У многих вызывает вопрос с шестым пунктом - как узнать свой УНП? Однако при наличии интернета с этим также не возникает сложностей - достаточно воспользоваться электронным сервисом “Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)” на официальном сайте МНС, перейдя по ссылке. После ввода фамилии, имени, отчества и номера документа, удостоверяющего личность, система выдаст вам учетный номер плательщика.

Ранее Телеграф рассказывал, что заместитель министра по налогам Беларуси Элла Селицкая пообещала, что в 2024 году белорусам придется поделиться с государством большим количеством своих рублей, поскольку в изменениях в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 января, заложено повышение ставки всех налогов на 7,5%. Чиновница перечислила те категории белорусов, кого изменения коснутся в первую очередь. Впрочем, пообещали и послабления.

В Беларуси подняли ставки налогов. В МНС рассказали, кому из белорусов придется заплатить больше, а кому — меньше