Минтруда предложило снять ограничения по размеру пенсий для работающих белорусских пенсионеров

Опубликовано: 15.10.2024 14:22 , Обновлено: 15.10.2024

Министерство труда и социальной защиты предложило снять ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров в Беларуси. Такое предложение содержится в проекте нового указа о социальной поддержке, сообщила глава ведомства Наталия Павлюченко. По её словам, во вторник, 15 октября, законопроект поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Павлюченко сообщила, что “отдельные положения” указа ведомству ещё предстоит доработать, после чего его направят на дальнейшее рассмотрение и подписание главой государства, передало госагентство БЕЛТА.

[info_b]В настоящее время, согласно Закону “О пенсионном обеспечении”, работающим белорусам, достигшим пенсионного возраста, но решившим продолжить работу, не выплачивается часть пенсии, исчисленная из индивидуального коэффициента заработка (ИКЗ) свыше 1,3, то есть из заработка свыше 130% среднего по стране. Это правило не распространяется только на работников сельского хозяйства.

Как пояснял летом председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько, работникам пенсионного возраста в Беларуси приходится выбирать — либо продолжать получать высокую зарплату (с коэффициентом выше 1,3), либо лишаться этой разницы в зарплате, превышающей допустимый коэффициент, либо уходить на пенсию. Сохранить оба источника дохода при высокой зарплате не получится.[/info_b]

Если новый законопроект будет принят, по словам Сенько, работник даже после выхода на пенсию сможет получать “100% своей честно заработанной пенсии и плюс 100% - заработную плату”.

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По словам Павлюченко, помимо снятия этих ограничений по пенсиям для работников пенсионного возраста в готовящемся законопроекте также предусматривается пересмотр расчётов и назначения пенсий будущим пенсионеров, изменение принципов пенсионного обеспечения для многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, а также корректировка условий выплаты пенсий на дому.

Сам же Лукашенко во время сегодняшнего доклада о совершенствовании социальной поддержки населения потребовал “дать возможность работать” тем, кто не желает выходить на пенсию по достижении пенсионного возраста, а также “по максимуму дебюрократизировать” процесс назначения пенсий по возрасту.

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“Процедура должна быть конкретная: пара дней - и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию”, - потребовал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле этого года на совещании по развитию промышленности Лукашенко высказался на тему дефицита кадров в промышленной отрасли. Президент предложил решить проблему, возвратив на работу часть пенсионеров.

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