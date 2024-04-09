Лукашенко предложил закрыть «повальный дефицит» кадров в промышленности за счёт пенсионеров

Опубликовано: 09.04.2024 14:31 , Обновлено: 09.04.2024

В вторник, 9 апреля, на совещании по развитию промышленности во Дворце Республики Александр Лукашенко высказался на тему дефицита кадров в промышленной отрасли. Президент предложил решить проблему, возвратив на работу часть пенсионеров.

По словам президента Беларуси, из 27 тыс. вакансий в обрабатывающей промышленности 85% (23 тыс.) приходится на рабочие специальности. Больше всего в отрасли не хватает слесарей, водителей, станочников и сварщиков, а вот административно-управленческий персонал, по мнению Лукашенко, “откровенно раздут”.

“На МТЗ только маркетинговая служба 100 человек. А полугодовой запас на складах девать некуда”, - констатировал глава государства.

Для решения проблемы кадрового голода президент предложил привлечь “неиспользованные резервы”.

“Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших - тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство. Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально”, - сказал глава государства.

Также Лукашенко возмутился ситуацией с закреплением молодых специалистов на рабочих местах. Он посетовал на риски “утраты компетенций в области конструирования и разработки новых видов продукции” и для повышения престижа профессий в сфере промышленности порекомендовал обратиться к “опыту советского прошлого”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности рассказал о коррупции в этой сфере, в частности об “ошибках” руководства и о том, за что “прощения быть не может”.Слова главы государства привела его пресс-служба.

«Не ходите и не плачьтесь» — Лукашенко рассказал, за что в промышленности «не может быть прощения»