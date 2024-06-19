Белорусские профсоюзы предложили больше платить работающим пенсионерам с "хорошим опытом работы". За счёт чего?

Опубликовано: 19.06.2024 14:01 , Обновлено: 19.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 19 июня, поручил обеспечить работающих пенсионеров в стране дополнительными материальными стимулами. За счёт чего планируется повысить зарплаты этой категории работников, после доклада президенту рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Юрий Сенько.

Как сообщили в Администрации президента, для работающих пенсионеров предложили поднять допустимый индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ). Если сейчас он для этой категории работников не может превышать 1,3 (то есть при превышении этого показателя работнику не будут выплачивать пенсию), то в перспективе эту планку планируют поднять.

[info_b]Индивидуальный коэффициент заработка показывает, насколько зарплата человека превышает среднюю по стране или, наоборот, не дотягивает до неё. Например, если работник получает 1500 рублей, а средняя зарплата по стране в этот же месяц составит 1000 рублей, то для него индивидуальный коэффициент заработка составит 1500/1000 = 1,5.[/info_b]

Как пояснил Сенько, сейчас правило ИКЗ не более 1,3 не распространяется только на работников сельского хозяйства. Всем остальным работникам пенсионного возраста приходится выбирать - либо продолжать получать высокую зарплату (с коэффициентом выше 1,3), либо лишаться этой разницы в зарплате, превышающей допустимый коэффициент, либо уходить на пенсию. Сохранить оба источника дохода при высокой зарплате не получится.

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Однако, как сообщили в Администрации президента, было предложено изменить это правило и позволить пенсионерам работать дальше, но “на более привлекательных условиях”.

По мнению Сенько, сохранение наработанного коэффициента станет “важным элементом для людей, имеющих хороший опыт работы, профессиональные навыки, силы и желание продолжать трудиться”, а высокая заработная плата для работающих пенсионеров будет “хорошим стимулом для продолжения работы”, особенно в тех направлениях, в которых сегодня нуждается белорусская экономика.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле этого года на совещании по развитию промышленности Лукашенко высказался на тему дефицита кадров в промышленной отрасли. Президент предложил решить проблему, возвратив на работу часть пенсионеров.

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