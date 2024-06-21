В Минтруда рассказали, кому из белорусских пенсионеров положена надбавка в 52 рубля

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Опубликовано: 21.06.2024 16:23 , Обновлено: 21.06.2024

Белорусское законодательство предусматривает надбавки, выплачиваемые из бюджета на уход пенсионеров в добавок к их ежемесячным пенсиям по возрасту или по инвалидности для определённых категорий пожилых людей. В Комитете по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома объяснили, кому положена такая надбавка.

В профильном комитете Брестской областной администрации пояснили, что такие надбавки предусмотрены статьями 25, 33 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII “О пенсионном обеспечении”. Согласно нему на дополнительные выплаты могут рассчитывать одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи. Для того, чтобы получать такую надбавку к пенсии, пожилому человеку обязательно необходимо пройти обследование в рамках медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) или врачебно-консультационной комиссии (ВКК) и получить соответствующее заключение.

При этом одинокими по закону признают тех пенсионеров, у которых нет родственников, по законодательству обязанных заботиться о них. К таким лицам относятся:

совершеннолетние дети,

родители,

супруги.

При этом если такие родственники у пенсионеров есть, но они также являются престарелыми либо инвалидами и сами нуждаются в постоянной посторонней помощи по заключению МРЭК или ВКК, их могут приравнять к “одиноким пенсионерам” и назначить доплату.

Белорусские профсоюзы предложили больше платить работающим пенсионерам с «хорошим опытом работы». За счёт чего?

[info_b]С 1 мая 2024 года размер этой надбавки составляет 52,34 рубля .[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня поручил обеспечить работающих пенсионеров в стране дополнительными материальными стимулами. За счёт чего планируется повысить зарплаты этой категории работников, после доклада президенту рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Белорусские профсоюзы предложили больше платить работающим пенсионерам с «хорошим опытом работы». За счёт чего?