МНС начало выставлять белорусам налог на квартиру за 2022 год. Кто и когда должен оплатить?

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Опубликовано: 25.07.2023 13:15 , Обновлено: 25.07.2023

Некоторые белорусы уже начали получать извещения от Министерства по налогам и сборам на уплату налога на недвижимость за 2022 год. Посмотрели, кому и сколько придётся платить и до какого числа нужно успеть, чтобы не начислили пеню.

Кому и сколько нужно платить налог на квартиру?

С 1 января 2022 года налог на недвижимость оплачивают все собственники - за каждую квартиру, дом, садовый домики, недостроенный объект недвижимости, который находится в их собственности. В каждом случае размер налога рассчитывается индивидуально и сумма будет зависеть от площади и расположения квартиры (поскольку налог “привязан” к стоимости квадратного метра).

Как ранее поясняли в МНС, расчёт будет проводиться по следующей формуле:

налог на квартиру = площадь квартиры * расчетная стоимость 1 кв.м * 0,1% (ставка налога)

В качестве примера ведомство приводило ориентировочную сумму налога на квартиру площадью 50 кв.м в Минске - она составила 40,50 рубля.

Законодательством предусмотрено, что ставку налога местные Советы депутатов могут по своему усмотрению увеличить или уменьшить - но лишь для отдельных категорий налогоплательщиков и не более чем в два раза.

Поскольку половину налога на недвижимость за 2022 год белорусы должны были платить в прошлом году, сейчас предстоит лишь внести доплату - до 15 ноября 2023 года. При этом в расчетах итоговой суммы налога будет применяться расчетная стоимость квадратного метра, действующая в 2022 году (например, для Минска она составляла 810 рублей ).

Как оплатить?

Узнать точную сумму налога до прихода извещения некоторые белорусы могут в системе ЕРИП, нужно пройти по следующим веткам:

Налоги — конкретный город или район — инспекция Министерства по налогам и сборам по месту регистрации физлица, на которое зарегистрирована квартира — налог на недвижимость —учетный номер налогоплательщика.

Учетный номер плательщика можно также узнать на сайте МНС.

Кому можно не платить?

В законодательстве также прописаны категории налогоплательщиков, для которых предусмотрены льготы. Так, налог на недвижимость в Беларуси могут не платить:

инвалиды 1-й и 2-й группы;

пенсионеры;

недееспособные граждане;

несовершеннолетние;

члены многодетной семьи;

солдаты срочной или альтернативной службы;

участники Великой Отечественной воны или льготники из списка, прописанного в законе «О ветеранах».

Отметим, что в случаях, когда на льготника оформлено сразу несколько квартир или других объектов недвижимости, льгота распространяется только на один из них, за остальные придётся платить. При этом налог обязаны выписать на объект недвижимости меньшей стоимости.

Новость Телеграф

Напомним, ранее МНС также начало начислять белорусам транспортный налог за 2022 год. В налоговом ведомстве пояснили, кому придётся заплатить 61 рубля, а кому — раскошелиться на 223 рублей и до какого числа нужно успеть внести деньги, чтобы избежать пени.

В МНС пообещали, что белорусы почувствуют повышенный в 2023 году налог на квартиры только в 2024