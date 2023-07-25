Минтруда объявило о повышении белорусам пособий по уходу за ребенком. Насколько?

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Опубликовано: 25.07.2023 20:07 , Обновлено: 09.08.2023

В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что с 1 августа в Беларуси увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

С 1 августа по 31 января 2024 года размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят:

на первого ребенка – 651,35 рубля (+45,36 BYN);

на второго и последующих детей – 744,40 рубля (+51,84 BYN);

на ребенка-инвалида – 837,45 рубля (+58,32 BYN).

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В ведомстве уточнили, что размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка: 35 % среднемесячной зарплаты работников в стране за квартал;

на второго и последующих детей: 40% среднемесячной заработной платы за квартал;

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения: 45% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

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В Беларуси пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет выплачиваются на 220 100 детей. В целом расходы на выплату таких пособий в 2023 году составят порядка 2 млрд рублей. Размеры пособия перерасчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

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Напомним, ранее Телеграф писал, что 31 марта во время послания белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко поручил чиновникам пересмотреть выплаты белорусам пособий за рождение детей и декретных на них:

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