В минском метро решили отремонтировать 8 станций. А закрывать будут?

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Опубликовано: 03.02.2024 11:27 , Обновлено: 03.02.2024

На восьми станциях Минского метрополитена в 2024 году решили провести ремонтные работы. Речь о плановом "косметическом" ремонте вестибюлей, замене светового оборудования и так далее. Внешний облик станций метро, "который изначально воплощен проектировщиками и архитекторами", пообещали оставить неизменным.

Различные ремонтные работы, по данным официального телеграм-канала Минского метрополитена, запланированы на следующих станциях:

«Парк Челюскинцев»,

«Восток»,

«Московская»,

«Купаловская»,

«Тракторный завод»,

«Могилевская»,

«Октябрьская»,

«Пушкинская».

Так, в частности, служба электроснабжения метрополитена уже сейчас занимается переоснащением светового оборудования на станции Парк «Парк Челюскинцев», внедряя новые технологии, в частности, заменяя лампы на светодиодные энергосберегающие источники света. На очереди - аналогичные работы на станциях «Немига», «Петровщина», «Могилевская» и «Первомайская».

Также на станции «Парк Челюскинцев» уже частично сняли побелку на потолке до основания бетона. Ремонтные работы ведут ночью, после завершения движения поездов и снятия напряжения с контактного рельса - ради безопасности и чтобы не доставлять неудобства пассажирам.

“У работников службы пути и тоннельных сооружений поздней ночью есть считанные часы чтобы: собрать огромную конструкцию высотой около 8-10 метров, взобраться на нее, провести трудоемкую работу по снятию побелки, затем вновь разобрать “леса” и убрать их. Затем работники службы движения должны тщательно вымыть всю платформу, чтобы в 5:30 пассажиры пришли на чистую станцию”, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Все запланированные на этот год ремонтные работы пообещали выполнить в срок, а подходить к приемке работ “очень тщательно” ввиду объявленного в Беларуси Года Качества и 40-й годовщины пуска белорусского метро, которую будут отмечать 29 июня 2024 года.

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В Минске решили разделить и перепустить Свислочь. Зачем?