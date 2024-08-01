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"Минскстрой" показал, как будет выглядеть "эффектная подсветка" "Слуцкого гостинца". Что ещё необычного на новой станции метро?

"Минскстрой" показал, как будет выглядеть "эффектная подсветка" "Слуцкого гостинца". Что ещё необычного на новой станции метро?
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📷 Фото

В ГПО "Минскстрой" опубликовали несколько фото интерьеров новой станции Минского метро "Слуцкий гостинец" и работ, которые на ней ведутся. Там похвалилась "эффектностью" подсветки потолка. Но и это еще не все.

“Вот такой эффектной подсветкой встретит пассажиров новая станция метро «Слуцкий Гостинец». Вам это что-то напоминает? Верно! Переплетение ромбов и цветовые решения выбраны не случайно – они имитируют слуцкие пояса”, - задали риторический вопрос в организации и сами же на него ответили.

В пресс-службе ГПО “Минскстрой” рассказали, что новую станцию решили оформить “в синих и стальных цветах”.

Сам же “Слуцкий гостинец” - не простая остановка метро, а конечная. Поэтому на ней также возводят тупики, где разворачиваются и готовятся к выходу на линию электропоезда. На самой же станции не будет привычных эскалаторов и возведут всего один вестибюль.

[inf]«Слуцкий гостинец» — строящаяся станция Зеленолужской линии Минского метрополитена, которая будет расположена на пересечении улиц Кижеватова и Корженевского. Будет являться конечной станцией Зеленолужской линии. Окончание строительства и открытие станции планируется в 2024 году.«Слуцкий гостинец», как и все остальные станции Зеленолужской линии, будет оборудован платформенными раздвижными дверьми. [/inf]

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