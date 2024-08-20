Минский метрополитен объявил о новом режиме работы. Когда?

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Опубликовано: 20.08.2024 11:57 , Обновлено: 20.08.2024

Минский метрополитен сообщил о переходе на новый режим работы с 26 августа. Что изменится?

Дело в том, что с названной даты метро должно перейти на зимний режим и соответствующий график. В частности, изменится интервал движения поездов.

Так, на первой и второй линии с 7:00 до 9:00 он составит 2 минуты, а вечером с 17:00 до 19:00 (в пятницу – с 16:00 до 18:30) — 2,5 минуты.

Прежние интервалы останутся лишь на третьей линии.

Как сообщил перевозчик, расписание поездов до 6:00 и после 23:00 “размещено на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции”.

Станции для пассажиров открываются с с 5:30 и работают до 00:40. Вестибюль №1 станции «Купаловская» (вход со стороны улицы К. Маркса) открыт с 7:00 до 21:00.

Кроме того, в Минском метрополитене посоветовали для пересадок на станциях «Октябрьская» – «Купаловская», «Площадь Ленина» – «Вокзальная», «Фрунзенская» – «Юбилейная площадь» прибывать не на последнем, а на предпоследнем поезде.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский городской исполнительный комитет решил создать в столице единую диспетчерскую службу. Это значит, что дозвониться в одну из 20 организаций можно будет по одному номеру — далее звонки автоматически распределят в нужную службу, будь то скорая, МЧС, метрополитен, аэропорт, ЖКХ и др.

Метрополитен Минска объявил о новом режиме работы. Что и когда изменится?