В МАРТ пообещали белорусам сохранить «социальные скидки» ещё на три месяца

Опубликовано: 29.06.2023 11:47 , Обновлено: 05.07.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 28 июня подписало соглашение о продлении на III квартал 2023 года так называемой "социальной скидки". Её получают "социально уязвимые категории" белорусов на социально значимые товары первой необходимости.

Как заявили в пресс-службе МАРТ, за продление действия Соглашения, подписанного крупными торговыми сетями Беларуси в январе 2022 года, по итогам переговоров высказались все участники. Однако, сами переговоры, по словам главы ведомства Алексея Богданова, “были сложными и дискуссионными”.

Причиной для дискуссии стала введённая в Беларуси система госрегулирования цен. Она, как отметил глава МАРТ Богданова, “в некоторой мере ограничивает доходность торгового звена”. “Склонить чашу весов к согласию продлить действие скидки для уязвимых слоев населения”, по словам Богданова, помогли корректировки, которые правительство недавно внесло в своё постановление № 713 “О системе регулирования цен”.

“Они направлены, прежде всего, на стимулирование продаж белорусской продукции и немного увеличивают доходность торгового звена”, - пояснил министр.

Он также озвучил официальную статистику по “социальным скидкам”, которыми успели воспользоваться белорусы с момента вступления в силу соглашения. По данным ведомства, белорусам выдали порядка 1,7 млн. карт на получение “социальных скидок” на общую сумму около 37 млн. рублей.

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Напомним, размер “социальной скидки” составляет 10% для уязвимых слоев населения. К ним белорусские законодатели отнесли многодетные семьи, пенсионеров, а также тех, чей доход не превышает бюджета прожиточного минимума.

Скидкой эти категории белорусов могут воспользоваться в магазинах 17 торговых сетей. В список товаров, на которые распространяется скидка, входят хлеб, мука, макаронные изделия, говядина, свинина, ряд молочных продуктов, яблоки, овощи и другие продукты.

МАРТ предложило признать миллионы белорусов «уязвимыми». Что изменится?

Весной этого года в МАРТ сообщили о разработке новых правок в закон о защите прав потребителей. В нем также может появиться понятие «уязвимые группы населения» и под него могут попасть миллионы белорусов. Активно к этой работе пообещали приступить уже в 2024 году.